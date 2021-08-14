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Бундеслига. Боруссия Д – Айнтрахт 5:2. Старый добрый хэви-метал и 5 результативных действий Холанда

Германия
Обновлено
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Эрлинг многообещающе начал сезон

Бундеслига. Боруссия Д – Айнтрахт 5:2. Старый добрый хэви-метал и 5 результативных действий Холанда

фото: imago images/Kirchner-Media

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською

14 августа, Дортмунд, "Сигнал Идуна Парк"

"Боруссия" Д – "Айнтрахт" 5:2

Голы: Ройс (23), Азар (32), Холанд (34, 70), Рейна (58)– Пасслак (27), Хауге (86)

"Боруссия": Кобель – Пасслак, Витцель (Пападопулос, 78), Аканджи, Шульц – Беллингем (Дилейни, 73), Дауд – Азар (Мален, 73), Ройс (Мукоко, 87), Рейна (Тиггес, 87)– Холланд

"Айнтрахт": Трапп – Ильзанер (Ленц, 46), Хинтереггер, Ндика – да Кошта, Соу, Хасебе (Хрустич, 69), Костич (Ахе, 86) – Камада (Хауге, 46), Баркок (Линдстрём, 46) – Борре

“Боруссия” лихо вошла в новый сезон, уничтожив “Айнтрахт” в дебютном туре. Сегодня свой первый матч во главе Дортмунда провёл Марко Розе, и “Сигнал Идуна Парк” не могла не узнать возвращения старого доброго хэви-метала, к которому всех на этих трибунах давным-давно приучил Юрген Клопп. Блестящая победа и очередной ужасающий перфоманс Эрлинга Холанда.

“Лучший плеймейкер – это гегенпрессинг”, – учил Клопп. “Боруссия” организовала почти все мячи после отбора в высоких зонах и резких выпадов в атаку, но сегодня звание лучшего плеймейкера забрал Эрлинг Холанд. В первом тайме норвежец сначала организовал голы для Ройса и Азара, а потом отличился и сам. “Айнтрахт” ответил автоголом Пасслака – третий правый защитник Дортмунда решил надолго запомниться и невероятным ударом пробил собственного вратаря.

Во втором тайме Холанд ещё и ассистировал Рейне, а потом забил и сам – Ройс к голу прибавил ещё и вторую результативную передачу персонально на викинга. 2+3 у Холанда сегодня плюс к хет-трику в Кубке на прошлой неделе – неплохое начало сезона. Последнюю точку в игре поставил тоже норвежец, но уже другой. Хауге отметил дебют в Бундеслиге голом с углового, сделав счёт 5:2.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Айнтрахт (Франкфурт)
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Комментарии (1)
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ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
14.08.2021 в 21:52
Чистый кайф :)
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