Бундеслига, 1-й тур

Майнц, "MEWA Арена"

"Майнц" – "РБ Лейпциг" 1:0

Гол: Ниакате (13)

"Майнц": Центнер – Хак, Белль, Ниакате – Мартин, Баррейру, Тауэр (Фюрстнер, 86), Видмер – Небель, Ли, Буркардт

"РБ Лейпциг": Гулачи – Анхелиньо, Симакан, Орбан Мукиэле (Бробби, 82) – Кампль, Адамс (Забитцер, 64) – Нкунку (Собослаи, 64), Форсберг, Айдара (Хван Хи Чхан, 64) – Андре Силва

Предупреждения: Небель (48) – Кампль (7), Забитцер (80)

Вице-чемпион страны “РБ Лейпциг” начал сезон с поражения от “Майнца”. Единственный мяч в поединке был забит на 13-й минуте – Ниакате подключился к угловому, и после ошибки Мукиэле переправил мяч в пустой угол ворот Гулачи.

Ощущался яркий контраст между “быками” Нагельсманна и Джесси Марша, нового тренера команды. Американец хорошо знаком с командой, где уже ранее работал ассистентом, а также проделал классную работу в другом клубе концерна – “Зальцбурге”. Прессинг “Лейпцига” никуда не делся, а вот в атаке все выглядело очень скудно и прямолинейно, даже несмотря на усиление в лице Андре Силвы.

Вся угроза в сегодняшнем матче шла с угловых. Хозяева так забили свой мяч, с их же корнера началась единственная опасная контратака РБ, но Нкунку промедлил с ударом. Во второй половине “Лейпциг” нанёс пять ударов после угловых, но вот с игры ничего толком им показать не удалось. Как итог – закономерное поражение.