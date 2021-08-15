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Бундеслига 1. Майнц – РБ Лейпциг 1:0. Неудачный старт Джесси Марша
фото: imago images/Picture Point LE
Бундеслига, 1-й тур
Майнц, "MEWA Арена"
"Майнц" – "РБ Лейпциг" 1:0
Гол: Ниакате (13)
"Майнц": Центнер – Хак, Белль, Ниакате – Мартин, Баррейру, Тауэр (Фюрстнер, 86), Видмер – Небель, Ли, Буркардт
"РБ Лейпциг": Гулачи – Анхелиньо, Симакан, Орбан Мукиэле (Бробби, 82) – Кампль, Адамс (Забитцер, 64) – Нкунку (Собослаи, 64), Форсберг, Айдара (Хван Хи Чхан, 64) – Андре Силва
Предупреждения: Небель (48) – Кампль (7), Забитцер (80)
Вице-чемпион страны “РБ Лейпциг” начал сезон с поражения от “Майнца”. Единственный мяч в поединке был забит на 13-й минуте – Ниакате подключился к угловому, и после ошибки Мукиэле переправил мяч в пустой угол ворот Гулачи.
Ощущался яркий контраст между “быками” Нагельсманна и Джесси Марша, нового тренера команды. Американец хорошо знаком с командой, где уже ранее работал ассистентом, а также проделал классную работу в другом клубе концерна – “Зальцбурге”. Прессинг “Лейпцига” никуда не делся, а вот в атаке все выглядело очень скудно и прямолинейно, даже несмотря на усиление в лице Андре Силвы.
Вся угроза в сегодняшнем матче шла с угловых. Хозяева так забили свой мяч, с их же корнера началась единственная опасная контратака РБ, но Нкунку промедлил с ударом. Во второй половине “Лейпциг” нанёс пять ударов после угловых, но вот с игры ничего толком им показать не удалось. Как итог – закономерное поражение.
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