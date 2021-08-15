  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Бундеслига 1. Майнц – РБ Лейпциг 1:0. Неудачный старт Джесси Марша
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бундеслига 1. Майнц – РБ Лейпциг 1:0. Неудачный старт Джесси Марша

Германия
Обновлено
(1 голосов)
Бундеслига 1. Майнц – РБ Лейпциг 1:0. Неудачный старт Джесси Марша

фото: imago images/Picture Point LE

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига, 1-й тур

Майнц, "MEWA Арена"

"Майнц" – "РБ Лейпциг" 1:0

Гол: Ниакате (13)

"Майнц": Центнер – Хак, Белль, Ниакате – Мартин, Баррейру, Тауэр (Фюрстнер, 86), Видмер – Небель, Ли, Буркардт

"РБ Лейпциг": Гулачи – Анхелиньо, Симакан, Орбан Мукиэле (Бробби, 82) – Кампль, Адамс (Забитцер, 64) – Нкунку (Собослаи, 64), Форсберг, Айдара (Хван Хи Чхан, 64) – Андре Силва

Предупреждения: Небель (48) – Кампль (7), Забитцер (80)

Вице-чемпион страны “РБ Лейпциг” начал сезон с поражения от “Майнца”. Единственный мяч в поединке был забит на 13-й минуте – Ниакате подключился к угловому, и после ошибки Мукиэле переправил мяч в пустой угол ворот Гулачи.

Ощущался яркий контраст между “быками” Нагельсманна и Джесси Марша, нового тренера команды. Американец хорошо знаком с командой, где уже ранее работал ассистентом, а также проделал классную работу в другом клубе концерна – “Зальцбурге”. Прессинг “Лейпцига” никуда не делся, а вот в атаке все выглядело очень скудно и прямолинейно, даже несмотря на усиление в лице Андре Силвы.

Вся угроза в сегодняшнем матче шла с угловых. Хозяева так забили свой мяч, с их же корнера началась единственная опасная контратака РБ, но Нкунку промедлил с ударом. Во второй половине “Лейпциг” нанёс пять ударов после угловых, но вот с игры ничего толком им показать не удалось. Как итог – закономерное поражение.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Майнц РБ Лейпциг
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...