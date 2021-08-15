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Бундеслига. Кёльн – Герта 3:1. Дубль Кайнца принёс козлам победу
Два прошлогодних андердога завершили первый тур
фото: imago images/Kirchner-Media
Бундеслига, 1-й тур
Кёльн, “Рейн Энерги”
“Кёльн” – “Герта” 3:1
Голы: Модест (41), Кайнц (52, 55) – Йоветич (6)
“Кёльн”: Хорн – Хектор, Чихос, Хюберс, Шмитц (Эхизибу, 84) – Кайнц (Шауб, 76), Схири, Любичич (Озджан, 76) – Ут (Дуда, 68) – Модест (Андерссон, 76), Тильманн
“Герта”: Шволов – Платтенхардт, Дардаи, Штарк, Пекарик (Клюнтер, 59) – Аскасибар, Боатенг (Зефейк, 59), Тузар – Йоветич (Рихтер, 65), Кунья (Лукебакио, 65), Сердар
Предупреждения: Хюберс (16), Чихос (67), Тильманн (77), Схири (80) – Платенхардт (90), Сердар (90+4)
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