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Бундеслига. Кёльн – Герта 3:1. Дубль Кайнца принёс козлам победу

Германия
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Два прошлогодних андердога завершили первый тур

Бундеслига. Кёльн – Герта 3:1. Дубль Кайнца принёс козлам победу

фото: imago images/Kirchner-Media

Новина українською

Бундеслига, 1-й тур

Кёльн, “Рейн Энерги”

“Кёльн” – “Герта” 3:1

Голы: Модест (41), Кайнц (52, 55) – Йоветич (6)

Кёльн”: Хорн – Хектор, Чихос, Хюберс, Шмитц (Эхизибу, 84) – Кайнц (Шауб, 76), Схири, Любичич (Озджан, 76) – Ут (Дуда, 68) – Модест (Андерссон, 76), Тильманн

Герта”: Шволов – Платтенхардт, Дардаи, Штарк, Пекарик (Клюнтер, 59) – Аскасибар, Боатенг (Зефейк, 59), Тузар – Йоветич (Рихтер, 65), Кунья (Лукебакио, 65), Сердар

Предупреждения: Хюберс (16), Чихос (67), Тильманн (77), Схири (80) – Платенхардт (90), Сердар (90+4)

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В статье: Герта (Берлин) Кёльн
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