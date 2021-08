Йоветич – второй игрок в истории, который забивал в ТОП-5 европейских чемпионатах

Новичок берлинской "Герты" забил в ворота "Кельна" в начале матча 1-го тура Бундеслиги (3:1). Черногорский нападающий Стеван Йоветич стал вторым игроком, забивавшим во всех топ-5 европейских лигах.

Ранее Йоветич отличался в составе "Монако", "Фиорентины", "Интера", "Манчестер Сити" и "Севильи". До Стевана единственным игроком, который оформлял "автографы" во всех топ-пяти лигах Европы, был румын Флорин Рэдучою. Он завершил карьеру в 2004-м.

Players who have scored at least one goal in each of Europe’s top five leagues: -Stevan Jovetić -Florin Raducioiu That’s it. pic.twitter.com/VZokSwasd8

Также Йоветич – первый игрок, который сыграл в пяти топ-чемпионатах, после Кристиана Поульсена.

5/5 – Hertha’s Stevan Jovetic has appeared in each of Europe’s Top 5 leagues, becoming the first player to do so since Christian Poulsen (Poulsen completed the set in September 2011). Traveller. #KOEBSC pic.twitter.com/aGwxx4BWeT