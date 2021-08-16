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Йоветич – второй игрок в истории, который забивал в ТОП-5 европейских чемпионатах

Германия
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Необычное достижение

Йоветич – второй игрок в истории, который забивал в ТОП-5 европейских чемпионатах

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Новичок берлинской "Герты" забил в ворота "Кельна" в начале матча 1-го тура Бундеслиги (3:1). Черногорский нападающий Стеван Йоветич стал вторым игроком, забивавшим во всех топ-5 европейских лигах.

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Ранее Йоветич отличался в составе "Монако", "Фиорентины", "Интера", "Манчестер Сити" и "Севильи". До Стевана единственным игроком, который оформлял "автографы" во всех топ-пяти лигах Европы, был румын Флорин Рэдучою. Он завершил карьеру в 2004-м.

Также Йоветич – первый игрок, который сыграл в пяти топ-чемпионатах, после Кристиана Поульсена.

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В статье: Кристиан Поульсен Стеван Йоветич Герта (Берлин) Кёльн
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