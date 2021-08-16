Бавария не будет любой ценой удерживать Киммиха и Горецку

Президент "Баварии" Герберт Хайнер немецкому изданию Kicker заявил, что клуб не сможет себе позволить удерживать Йозуа Киммиха и Леона Горецку любой ценой. У футболистов скоро истекают контракты.

Сообщается, что переговоры по продлению контрактов всё ещё ведуться и "Бавария" хочет удержать игроков, но на это не будут брошены все ресурсы клуба.

"Игроки знают, что у них есть в «Баварии», и здесь им очень хорошо платят, каждый получает свою зарплату. Они могут выигрывать титулы с нами и сейчас, и в будущем", – приводит слова Герберта Kicker.

У Горецки остался всего год по действующему соглашению с мюнхенским клубом. Ранее сообщалось, что в интересах немца заинтересованы мадридский "Реал" и "Ливерпуль".

Ситуация вокруг Киммиха не столь опасная – два года по контракту, но в переговорах пока также не было замечено существенного прогресса.