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Бавария не будет любой ценой удерживать Киммиха и Горецку

Германия
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Бавария уже через два года может остаться без двух ключевых игроков центра поля

Бавария не будет любой ценой удерживать Киммиха и Горецку

Фото: bundesliga.com / Автор: неизвестен

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Президент "Баварии" Герберт Хайнер немецкому изданию Kicker заявил, что клуб не сможет себе позволить удерживать Йозуа Киммиха и Леона Горецку любой ценой. У футболистов скоро истекают контракты.

Сообщается, что переговоры по продлению контрактов всё ещё ведуться и "Бавария" хочет удержать игроков, но на это не будут брошены все ресурсы клуба.

"Игроки знают, что у них есть в «Баварии», и здесь им очень хорошо платят, каждый получает свою зарплату. Они могут выигрывать титулы с нами и сейчас, и в будущем", – приводит слова Герберта Kicker.

У Горецки остался всего год по действующему соглашению с мюнхенским клубом. Ранее сообщалось, что в интересах немца заинтересованы мадридский "Реал" и "Ливерпуль".

Ситуация вокруг Киммиха не столь опасная – два года по контракту, но в переговорах пока также не было замечено существенного прогресса.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Реал (Мадрид) Ливерпуль Леон Горецка Йозуа Киммих
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Источник:
goal.com

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