Вольфсбург был дисквалифицирован из Кубка Германии за грубое нарушение футбольных правил

Официальный твиттер "Вольфсбурга" заявил, что команда была дисквалифицирована из Кубка Германии. Тренер "волков" провёл шесть замен, вместо пяти разрешенных в матче против "Пройссена".

Восьмого августа "Вольфсбург" обыграл "Пройссен" в рамках первого раунда Кубка Германии 3:1. Всё бы ничего, но тренер "волков" Марк ван Боммел провел шесть замен, когда новый регламент разрешает максимум пять.

На поле в разное время вышли Себастьян Борно, Йосип Брекало, Адмир Мехмеди, Кевин Мбабу, Максимилиан Арнольд и Янник Герхардт.

Ошибку тренерского штаба, конечно, заметили – клуб не сыграет в следующей стадии турнира, сообщает сайт "Вольфсбурга".

Клуб заявляет, что будет подавать апелляцию.