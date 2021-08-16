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Вольфсбург был дисквалифицирован из Кубка Германии за грубое нарушение футбольных правил

Германия
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Удивительная ситуация

Вольфсбург был дисквалифицирован из Кубка Германии за грубое нарушение футбольных правил

Фото: dw.com / Автор: Армандо Франка

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Официальный твиттер "Вольфсбурга" заявил, что команда была дисквалифицирована из Кубка Германии. Тренер "волков" провёл шесть замен, вместо пяти разрешенных в матче против "Пройссена".

Восьмого августа "Вольфсбург" обыграл "Пройссен" в рамках первого раунда Кубка Германии 3:1. Всё бы ничего, но тренер "волков" Марк ван Боммел провел шесть замен, когда новый регламент разрешает максимум пять.

На поле в разное время вышли Себастьян Борно, Йосип Брекало, Адмир Мехмеди, Кевин Мбабу, Максимилиан Арнольд и Янник Герхардт.

Ошибку тренерского штаба, конечно, заметили – клуб не сыграет в следующей стадии турнира, сообщает сайт "Вольфсбурга".

Клуб заявляет, что будет подавать апелляцию.

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В статье: Марк ван Боммель Вольфсбург (Вольфсбург) кубок Германии
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Источник:
vfl-wolfsburg.de

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