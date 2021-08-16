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Вольфсбург был дисквалифицирован из Кубка Германии за грубое нарушение футбольных правил
Удивительная ситуация
Фото: dw.com / Автор: Армандо Франка
Официальный твиттер "Вольфсбурга" заявил, что команда была дисквалифицирована из Кубка Германии. Тренер "волков" провёл шесть замен, вместо пяти разрешенных в матче против "Пройссена".
Восьмого августа "Вольфсбург" обыграл "Пройссен" в рамках первого раунда Кубка Германии 3:1. Всё бы ничего, но тренер "волков" Марк ван Боммел провел шесть замен, когда новый регламент разрешает максимум пять.
На поле в разное время вышли Себастьян Борно, Йосип Брекало, Адмир Мехмеди, Кевин Мбабу, Максимилиан Арнольд и Янник Герхардт.
Ошибку тренерского штаба, конечно, заметили – клуб не сыграет в следующей стадии турнира, сообщает сайт "Вольфсбурга".
Клуб заявляет, что будет подавать апелляцию.
Das DFB-Sportgericht hat dem Einspruch von @Preussen06 gegen die Wertung unserer Erstrundenpartie im #DFBPokal stattgegeben. Der #VfLWolfsburg prüft jetzt Rechtsmittel.— VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) August 16, 2021
➡️ https://t.co/a52iKf5pXp pic.twitter.com/EtmuovMTZU
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