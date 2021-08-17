Боруссия Д – Бавария. Анонс и прогноз на Суперкубок Германии на 17.08.21

Суперкубок Германии

17 августа, Дортмунд, "Сигнал Идуна Парк"

"Боруссия" Д – "Бавария" 21:30

Трансляция – Setanta Sports

В то время как другие топ-лиги играют свои суперкубки в других странах или регионах, и воспринимают их в лучшем случае как выставочные матчи, в Германии отношение совсем иное. Поэтому во вторник на "Сигнал Идуна Парк" нас ждёт настоящее зрелище, которое должны устроить два флагмана немецкого футбол – обладатель Кубка "Боруссия" и чемпион "Бавария".

"Боруссия" Дортмунд

"Боруссия" находится на ходу ещё с прошлой весны. Под руководством Эдина Терзича BVB выдал мощный рывок на финише Бундеслиги, выиграв семь игр кряду и залетев на уходящий поезд Лиги Чемпионов. Параллельно Дортмунд разносил всех в Кубке Германии, уверенно забрав трофей в свои руки в финале против "РБ Лейпциг" (1:4). И старт сезона продемонстрировал, что та форма никуда не делась.

Летом клуб потерял лучшего плеймейкера Джейдона Санчо. Зато удалось удержать ещё на год главную звезду команды Эрлинга Холланда, а также обзавестись одним из наиболее успешных тренеров Бундеслиги последних лет Марко Розе, который на бумаге кажется идеальным пазлом для этой команды. В первой игре в чемпионате под руководством Розе "Боруссия" блистала, обыграв "Айнтрахт" (5:2). Яркий перфоманс команды напомнил трибунам о старом добром клопповском хэви-метале, а 5 результативных действий монстра Эрлинга отчётливо продемонстрировали, что норвежец летом и не помышлял о всяких "Челси".

"Бавария"

А вот в "Баварии" дела на старте идут не лучшим образом. Летом Мюнхен потерял главного творца победы в Лиге Чемпионов Ханси Флика, а вместе с тренером ушло и парочку проверенных бойцов первой величины, как Давид Алаба и Джером Боатенг. Как минимум Флика удалось заменить достойно, урвав у главного прошлогоднего конкурента "РБ Лейпциг" Юлиана Нагельсманна. Лучший молодой тренер в мире это хорошо, но пока всё указывает на то, что безболезненной смена наставника не станет, несмотря на их схожие игровые принципы.

Вместе с Нагельсманном из Лейпцига переехал и Дайо Упамекано, но пока что он на будущего лидера обороны, мягко говоря, не похож. В дебютном туре Бундеслиги против Гладбаха (1:1) вместе с парой шикарно пасующих ЦЗ куда-то подевался и уверенный выход "Баварии" в атаку. Бывшая команда Розе создала "рекордмейстеру" массу проблема, не раз ловя их на быстрых переходах. Новая "Боруссия" австрийского тренера может ещё ярче подсветить недостатки Мюнхена, имея в арсенале убийственного Холанда и признанного мастера контратак Марко Ройса. Ещё ужаснее "Бавария" выглядела на предсезонке – поражения от всё того же Гладбаха (0:2) и от "Наполи" (0:3).

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Статистика и факты

Это девятый Дер-Класикер в Суперкубке Германии. Пока у команд по 4 победы в турнире

Левандовски – рекордсмен результативности Суперкубка с 5 забитыми мячами. Следом идёт Мюллер – 4.

В прошлом сезоне Левандовски забил 48 мячей. У Холанда был 41 гол.

"Бавария" рекордные 8 раз брала Суперкубок. В музее "Боруссии" 6 подобных трофеев.

Нагельсманн или Розе завтра возьмёт свой первый титул в Германии

Ориентировочные составы

"Боруссия": Кобель – Пасслак, Витцель, Аканджи, Шульц – Беллингем, Дауд – Рейна, Ройс, Мален – Холанд

"Бавария": Нойер – Станишич, Упамекано, Зюле, Дэвис – Киммих, Горецка – Сане, Мюллер, Гнабри – Левандовски

Потери: Хуммельс, Геррейру, Менье, Брандт, Азар, Загаду, Морей, Шмельцер – Эрнандес, Павар, Рока

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Боруссия" Дортмунд – "Бавария" от UA-Футбол

Давненько эти двое не были так близко друг к другу, как сейчас. На старте кампании обоюдная смена наставников будет чувствоваться особенно сильно. "Боруссия" продолжает впечатлять своей игрой, словно у них нет серьёзных кадровых проблем. А вот "Бавария" пока что откровенно не пришла в себя, так что самое время соперникам этим пользоваться. Тем более на родном стадионе. Прогноз: итоговая победа "Боруссии". Не станем исключать и овертайма.