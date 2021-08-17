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Горная панорама окрестностей Мюнхена. Бавария презентовала обновленный третий комплект формы

Германия
(1 голосов)

Новая экипировка

Горная панорама окрестностей Мюнхена. Бавария презентовала обновленный третий комплект формы

Bayern

Новина українською

"Бавария" представила в социальных сетях третий комплект экипировки на кампанию-2021/22. Инновационный дизайн выполнен в бело-голубых тонах, на футболке можно четко разглядеть стильные горные цепи. Отмечается, что "Бавария" будет часто играть в данной форме в ЛЧ.

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Как сообщает пресс-служба клуба, данный дизайн символизирует связь с родиной и корни немецкого Рекордмайстера, а также желание всегда доходить до самой вершины. "У подножия гор "Бавария" собирается с силами, после чего начинает движение к самому пику".

В новой футболке футболисты "Баварии" впервые выйдут на поле в матче за Суперкубок Германии против "Боруссии" Дортмунд.

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В статье: Бавария (Мюнхен) футбольная форма
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Источник:
FC Bayern

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