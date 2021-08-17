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Горная панорама окрестностей Мюнхена. Бавария презентовала обновленный третий комплект формы
Новая экипировка
Bayern
"Бавария" представила в социальных сетях третий комплект экипировки на кампанию-2021/22. Инновационный дизайн выполнен в бело-голубых тонах, на футболке можно четко разглядеть стильные горные цепи. Отмечается, что "Бавария" будет часто играть в данной форме в ЛЧ.
Как сообщает пресс-служба клуба, данный дизайн символизирует связь с родиной и корни немецкого Рекордмайстера, а также желание всегда доходить до самой вершины. "У подножия гор "Бавария" собирается с силами, после чего начинает движение к самому пику".
????️????— FC Bayern München (@FCBayern) August 17, 2021
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В новой футболке футболисты "Баварии" впервые выйдут на поле в матче за Суперкубок Германии против "Боруссии" Дортмунд.
#Anzeige Tradition trifft Moderne am Fuß der Alpen. ????— FC Bayern München (@FCBayern) August 17, 2021
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