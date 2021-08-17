Румменигге: Я прекрасно могу представить Холанда в Ливерпуле

Бывший немецкий футболист Михаэль Румменигге предположил, что норвежский форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд может продолжить карьеру в "Ливерпуле".

"Думаю, Холанд и Мбаппе будут доминировать в мировом футболе в ближайшие годы. Нужно подождать и посмотреть, куда Холанд перейдёт после этого сезона. У "Реала" и "Барселоны" финансовые проблемы, поэтому я предполагаю, что он отправится в Англию. Его отец тоже там играл. Я прекрасно могу представить Холанда в "Ливерпуле". Скорее всего, он продолжит карьеру в Англии, а не в Испании или Италии", — приводит слова Румменигге Sport1.

В сезоне-2020/2021 форвард сыграл за "Боруссию" 40 матчей, в которых забил 40 голов и отдал 11 голевых передач.