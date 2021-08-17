Суперкубок Германии

17 августа, Дортмунд, "Сигнал Идуна Парк"

"Боруссия" Д – "Бавария" 1:3

Голы: Ройс (64) – Левандовски (41, 74), Мюллер (50)

"Боруссия": Кобель – Пасслак (Вольф, 84), Витцель, Аканджи, Шульц – Беллингем (Реньер, 84), Дауд – Мукоко (Мален, 58), Ройс, Рейна (Пашалич, 78) – Холанд

"Бавария": Нойер – Станишич (Сарр, 87), Упамекано, Зюле, Дэвис – Киммих, Горецка – Коман (Сане, 49), Мюллер (Мусиала, 73), Гнабри (Толиссо, 73) – Левандовски (Чупо-Мотинг, 88)

Предупреждения: Ройс (25), Дауд (32) – Зюле (23), Сане (83), Чупо-Мотинг (90+3)

Перед Суперкубком каждый из соперников имел свои проблемы: “Боруссия” прилично справлялась с серьёзным кадровыми проблемами, но отсутствие Хуммельса и вынужденное использование 3-го по силе правого защитника против Мюнхена не могли не сказаться. У “Баварии” правым фулбеком тоже вышел резервист Станишич, и тоже опасения вызывал центр обороны – пока дуэт Упамекано и Зюле не впечатляет.

С первых минут “Боруссия” включила сумасшедший прессинг – возвращение к истокам от нового тренер Дортмунда Марко Розе. Обороты и так были на пределе, а сопровождавший игру в первые полчаса дождь вывел динамику на какой-то сверхскоростной уровень. К чести “Баварии”, они этот напор выдержали. В первые 20 минут Ройс и Пасслак опасно обрезались на своей половине, создав полумоменты для Мюллера и Гнабри, а вот у ворот Нойера было тихо.

Настоящая опасность появилась после того, как команды набегались. Ройс подловил оборону соперника и выскочил сам на сам с кипером, но Ману был великолепен. У Мюллера с Левандовски был двойной момент, а 16-летний Мукоко вообще пробил Нойера, но и там, и там был офсайд. Наконец хищный Холанд тоже имел свой момент незадолго до перерыва, но забить не сумел. И тут же Левандовски продемонстрировал, почему именно он является лучшим форвардом Бундеслиги. Беспощадная реализация головой после классного навеса Гнабри.

Старт второго тайма стал для “Баварии” смешанным. С одной стороны, Коман сразу потянул заднюю и ушёл с поля. Зато Мюнхен тут же забил второй. Витцель выбросился в прессинг так, словно он играл на привычной позиции опорника, а вместе с бельгийцем провалился и Пасслак. В итоге у Дэвиса было три адресата в штрафной, на которых остался один Аканджи. Роберт пяткой не забил, зато добил в пустые Томас. 0:2.

“Боруссия” не сдалась, попёрла вперёд и Ройс положил мини-шедевр, сходу пробив в девятку из-за пределов штрафной. Дортмунд хотел было восстановить паритет, но через 10 минут Аканджи совершил глупую ошибку при передаче у своих ворот, и в итоге Левандовски свой дубль таки оформил. Игра на этом была сделана.

Юлиан Нагельсманн выиграл свой первый трофей не только с Мюнхеном, но и в тренерской карьере вообще. Приятный буст для команды после невзрачной предсезонки и первого тура Бундесилиги. Марко Розе же намерен поставить агрессивный и дерзкий стиль, но сегодня их сумасшедший прессинг в первую очередь вымотал их самих.