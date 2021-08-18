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Не поленился осчастливить. Эрлинг Холанд эффектно вручил свою футболку юному фанату

Германия
(4 голосов)

Юный норвежец in da house

Не поленился осчастливить. Эрлинг Холанд эффектно вручил свою футболку юному фанату

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Во вторник, 17 августа, прошел поединок за Суперкубок Германии, в котором дортмундская "Боруссия" на своем поле проиграла мюнхенской "Баварии" (1:3). После финального свистка нападающий "шмелей" Эрлинг Холанд не забыл про фаната своей команды.

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На стадионе присутствовал юный фанат "Боруссии Д" вместе со своей семьей. В руках он держал плакат, на котором было написано: "Эрлинг, можешь ли ты мне подарить свою футболку? Завтра я отмечаю День рождения. Спасибо тебе большое".

Страйкер заметил мальчишку, перепрыгнул через ограждение и несколько рекламных щитов, забрался на трибуну и вручил болельщику на память свою футболку.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Эрлинг Холанд
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Источник:
Daily Star

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Комментарии (1)
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romajan (Киев)
18.08.2021 в 11:09
еще не зазвездился
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