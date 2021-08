Не поленился осчастливить. Эрлинг Холанд эффектно вручил свою футболку юному фанату

Во вторник, 17 августа, прошел поединок за Суперкубок Германии, в котором дортмундская "Боруссия" на своем поле проиграла мюнхенской "Баварии" (1:3). После финального свистка нападающий "шмелей" Эрлинг Холанд не забыл про фаната своей команды.

На стадионе присутствовал юный фанат "Боруссии Д" вместе со своей семьей. В руках он держал плакат, на котором было написано: "Эрлинг, можешь ли ты мне подарить свою футболку? Завтра я отмечаю День рождения. Спасибо тебе большое".

Страйкер заметил мальчишку, перепрыгнул через ограждение и несколько рекламных щитов, забрался на трибуну и вручил болельщику на память свою футболку.

