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Не поленился осчастливить. Эрлинг Холанд эффектно вручил свою футболку юному фанату
Юный норвежец in da house
Getty Images / Global Images Ukraine
Во вторник, 17 августа, прошел поединок за Суперкубок Германии, в котором дортмундская "Боруссия" на своем поле проиграла мюнхенской "Баварии" (1:3). После финального свистка нападающий "шмелей" Эрлинг Холанд не забыл про фаната своей команды.
На стадионе присутствовал юный фанат "Боруссии Д" вместе со своей семьей. В руках он держал плакат, на котором было написано: "Эрлинг, можешь ли ты мне подарить свою футболку? Завтра я отмечаю День рождения. Спасибо тебе большое".
Страйкер заметил мальчишку, перепрыгнул через ограждение и несколько рекламных щитов, забрался на трибуну и вручил болельщику на память свою футболку.
Haaland making dreams come true ???? pic.twitter.com/R2u2A6WKXB— ESPN FC (@ESPNFC) August 17, 2021
@ErlingHaaland jumps into the stands and gives away his jersey ???? to a young fan ❤— FootTheBall (@FootTheBall) August 17, 2021
Things you love to see ✨????#BVBFCB #Dortmund #FCBayern #Haaland #DFLSupercup pic.twitter.com/fkZe4ijW3u
haaland giving that little kid his jersey. its so cute???????? pic.twitter.com/HZ03zuiWM1— ً (@slusheesh) August 17, 2021
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