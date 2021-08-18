  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. "Есть люди, которые куда больше заслужили этот титул, чем я", – Нагельсманн о своём первом в карьере трофее
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Есть люди, которые куда больше заслужили этот титул, чем я", – Нагельсманн о своём первом в карьере трофее

Германия
(1 голосов)

Німець скромно відреагував на перемогу над Боруссією Дортмунд

"Есть люди, которые куда больше заслужили этот титул, чем я", – Нагельсманн о своём первом в карьере трофее

Фото: fcbayern.com / Автор: неизвестен

Новина українською

После матча за Суперкубок Германии против дортмундской "Боруссии", Юлиан Нагельсман дал пресс-конференцию. Он прокомментировал взятие своего первого в карьере трофея, а также не обошел стороной и другие события матча.

"У нас не так много времени, чтобы праздновать. Этот титул является наградой за прошлый сезон, так как Ханси Флик выиграл лигу с этой командой. Я счастлив, но титул принадлежит больше другим людям, чем мне", – сказал он.

Также тренер прокомментировал игру команды в целом: "Мы очень хорошо защищались и были очень агрессивны. К сожалению, мы не сразу взяли инициативу в свои руки. Но мы абсолютно точно заслужили победу в этой игре".

Читайте такжеРумменигге: Нагельсманн - тренер Салихамиджича, это усилит его позиции

Напомним, что "Бавария" не победила ни в одном из 4-х товарищеских матчей перед началом сезона, а также сыграла вничью против "Боруссии Мёнхенгладбах" в первом туре Бундеслиги. Юлиан Нагельсманн пришел в мюнхенский клуб этим летом, сменив у руля тренера Ханси Флика.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Юлиан Нагельсманн Ханси Флик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...