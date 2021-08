"Есть люди, которые куда больше заслужили этот титул, чем я", – Нагельсманн о своём первом в карьере трофее

После матча за Суперкубок Германии против дортмундской "Боруссии", Юлиан Нагельсман дал пресс-конференцию. Он прокомментировал взятие своего первого в карьере трофея, а также не обошел стороной и другие события матча.

"У нас не так много времени, чтобы праздновать. Этот титул является наградой за прошлый сезон, так как Ханси Флик выиграл лигу с этой командой. Я счастлив, но титул принадлежит больше другим людям, чем мне", – сказал он.

Также тренер прокомментировал игру команды в целом: "Мы очень хорошо защищались и были очень агрессивны. К сожалению, мы не сразу взяли инициативу в свои руки. Но мы абсолютно точно заслужили победу в этой игре".

Напомним, что "Бавария" не победила ни в одном из 4-х товарищеских матчей перед началом сезона, а также сыграла вничью против "Боруссии Мёнхенгладбах" в первом туре Бундеслиги. Юлиан Нагельсманн пришел в мюнхенский клуб этим летом, сменив у руля тренера Ханси Флика.

