Нагельсманн разрешил игрокам перед домашними играми ночевать дома. Раньше было не так

Немецкая газета Bild сообщает, что главный тренер "Баварии" Юлиан Нагельсманн ввёл новые правила в команде. Теперь перед домашними играми футболисты могут ночевать со своими семьями.

Раньше игроки перед играми в мюнхене в обязательном порядке ночевали в отелях.

Сообщается, что Юлиан пытается продолжить традицию хороших взаимоотношений между тренером и игроками, которые были у Ханси Флика.

Тренер очень много лично общается с игроками, сообщает источник.

Напомним, что 34-летний специалист возглавил "Баварию" этим летом. Ранее он тренировал "Лейпциг", с которым брал бронзу и серебро Бундеслиги.