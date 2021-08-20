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Нагельсманн разрешил игрокам перед домашними играми ночевать дома. Раньше было не так
Молодые специалисты всё чаще уходят от строжайшей дисциплины
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Немецкая газета Bild сообщает, что главный тренер "Баварии" Юлиан Нагельсманн ввёл новые правила в команде. Теперь перед домашними играми футболисты могут ночевать со своими семьями.
Раньше игроки перед играми в мюнхене в обязательном порядке ночевали в отелях.
Сообщается, что Юлиан пытается продолжить традицию хороших взаимоотношений между тренером и игроками, которые были у Ханси Флика.
Тренер очень много лично общается с игроками, сообщает источник.
Напомним, что 34-летний специалист возглавил "Баварию" этим летом. Ранее он тренировал "Лейпциг", с которым брал бронзу и серебро Бундеслиги.
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