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Нагельсманн разрешил игрокам перед домашними играми ночевать дома. Раньше было не так

Германия
(1 голосов)

Молодые специалисты всё чаще уходят от строжайшей дисциплины

Нагельсманн разрешил игрокам перед домашними играми ночевать дома. Раньше было не так

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Немецкая газета Bild сообщает, что главный тренер "Баварии" Юлиан Нагельсманн ввёл новые правила в команде. Теперь перед домашними играми футболисты могут ночевать со своими семьями.

Раньше игроки перед играми в мюнхене в обязательном порядке ночевали в отелях.

Сообщается, что Юлиан пытается продолжить традицию хороших взаимоотношений между тренером и игроками, которые были у Ханси Флика.

Тренер очень много лично общается с игроками, сообщает источник.

Напомним, что 34-летний специалист возглавил "Баварию" этим летом. Ранее он тренировал "Лейпциг", с которым брал бронзу и серебро Бундеслиги.

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В статье: Бавария (Мюнхен) РБ Лейпциг Юлиан Нагельсманн
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Источник:
bild.de

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Комментарии (2)
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sokolovskiy-golitsyn (Utrecht)
20.08.2021 в 21:15
В Баварии тренировали по советской методике, что ли?Вот уж правду говорят: немцы - это те же, русские, только не ссут в подъездах
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avatar
Цап-царап (Харків)
20.08.2021 в 20:33
Спит придорожная трава...
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