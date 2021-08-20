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Бавария всё-таки продлит контракт с лидером полузащиты

Германия
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Фанаты мюнхенского клуба наконец-то могут расслабиться

Бавария всё-таки продлит контракт с лидером полузащиты

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Издание Goal сообщает, что Леон Горецка всё-таки продлит контракт с "Баварией", несмотря на затянувшиеся переговоры. Текущее соглашение истекает следующим летом.

26-летний хавбек сборной Германии договорился об условиях нового контракта с мюнхенским клубом, как сообщает источник.

Новый контракт Леона будет рассчитан до лета 2026 года. Футболист будет зарабатывать от 12 до 15 млн евро в год.

Из-за скорого истечения соглашения с "Баварией", интерес к игроку проявляли "Реал" и "Манчестер Юнайтед".

Читайте такжеБавария не будет любой ценой удерживать Киммиха и Горецку

Напомним, что на этой неделе президент мюнхенцев Герберт Хайнер заявил, что клуб не будет стремиться удержать Киммиха и Горецку "любой ценой".

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В статье: Бавария (Мюнхен) Леон Горецка Йозуа Киммих
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Источник:
goal.com

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