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Бавария всё-таки продлит контракт с лидером полузащиты
Фанаты мюнхенского клуба наконец-то могут расслабиться
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Издание Goal сообщает, что Леон Горецка всё-таки продлит контракт с "Баварией", несмотря на затянувшиеся переговоры. Текущее соглашение истекает следующим летом.
26-летний хавбек сборной Германии договорился об условиях нового контракта с мюнхенским клубом, как сообщает источник.
Новый контракт Леона будет рассчитан до лета 2026 года. Футболист будет зарабатывать от 12 до 15 млн евро в год.
Из-за скорого истечения соглашения с "Баварией", интерес к игроку проявляли "Реал" и "Манчестер Юнайтед".
Напомним, что на этой неделе президент мюнхенцев Герберт Хайнер заявил, что клуб не будет стремиться удержать Киммиха и Горецку "любой ценой".
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