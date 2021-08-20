Бавария всё-таки продлит контракт с лидером полузащиты

Издание Goal сообщает, что Леон Горецка всё-таки продлит контракт с "Баварией", несмотря на затянувшиеся переговоры. Текущее соглашение истекает следующим летом.

26-летний хавбек сборной Германии договорился об условиях нового контракта с мюнхенским клубом, как сообщает источник.

Новый контракт Леона будет рассчитан до лета 2026 года. Футболист будет зарабатывать от 12 до 15 млн евро в год.

Из-за скорого истечения соглашения с "Баварией", интерес к игроку проявляли "Реал" и "Манчестер Юнайтед".

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Напомним, что на этой неделе президент мюнхенцев Герберт Хайнер заявил, что клуб не будет стремиться удержать Киммиха и Горецку "любой ценой".