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Бундеслига. РБ Лейпциг – Штутгарт 4:0. Полная доминация

Германия
(1 голосов)

"Быки" провели впечатляющий матч

Бундеслига. РБ Лейпциг – Штутгарт 4:0. Полная доминация

Фото: RB Leipzig

Новина українською

Бундеслига, 2-й тур

Лейпциг, "Ред Булл Арена"

"РБ Лейпциг" – "Штутгарт" 4:0

Голы: Собослаи (38, 52), Форсберг (46), Силва (65, пен)

"РБ Лейпциг": Гулачи – Гвардиол, Симакан, Орбан (Мукиэле, 76), Клостерман – Айдара (Забитцер, 69), Адамс – Нкунку (Поульсен, 82), Форсберг, Собослаи (Лаймер, 69) – Силва (Хван, 69)

"Штутгарт": Мюллер – Кемпф, Антон, Мавропанос (Штенцель, 84) – Соса, Эндо, Клемент (Мийо, 73), Массимо – Климович (Калайджич, 73), Фёрстер (Томми, 81) – Аль-Гаддиуи (Дидави, 46)

Предупреждения: Кемпф (64), Фёрстер (68)

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В статье: РБ Лейпциг Штутгарт (Германия)
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