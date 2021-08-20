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Бундеслига. РБ Лейпциг – Штутгарт 4:0. Полная доминация
"Быки" провели впечатляющий матч
Фото: RB Leipzig
Бундеслига, 2-й тур
Лейпциг, "Ред Булл Арена"
"РБ Лейпциг" – "Штутгарт" 4:0
Голы: Собослаи (38, 52), Форсберг (46), Силва (65, пен)
"РБ Лейпциг": Гулачи – Гвардиол, Симакан, Орбан (Мукиэле, 76), Клостерман – Айдара (Забитцер, 69), Адамс – Нкунку (Поульсен, 82), Форсберг, Собослаи (Лаймер, 69) – Силва (Хван, 69)
"Штутгарт": Мюллер – Кемпф, Антон, Мавропанос (Штенцель, 84) – Соса, Эндо, Клемент (Мийо, 73), Массимо – Климович (Калайджич, 73), Фёрстер (Томми, 81) – Аль-Гаддиуи (Дидави, 46)
Предупреждения: Кемпф (64), Фёрстер (68)
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