Бундеслига, второй тур

Фрайбург, "Шварцвальд-Штадион"

"Фрайбург" – "Боруссия" Дортмунд 16:30

Телетрансляция – Setanta Sports

"Фрайбург"

"Фрайбург" летом был одной из немногочисленных команд Бундеслиги, которую не коснулась тренерская карусель – Кристиан Штрайх как возглавляет команду с 2011-го года, так и продолжает это делать 10 лет спустя. Единственной потерей "орлов" летом стал Сантамария, поехавший на повышение домой в "Ренн", но вместо него в центр поля был приобретён более-менее сопоставимый по качеству Эггештейн.

То же постоянство демонстрирует "Фрайбург" кадрово – Штрайх что в кубковом матче, что в дебютном туре Бундеслиги использовал один и тот же состав. В Кубке всё закончилось минимальной победой над "Вюрцбургер Кикерс" (0:1), а в чемпионате – нулями против "Арминии". В Билефельде могли и побеждать за счёт своих коронных стандартов, но подвела реализация. Сзади же всё было надежно – оборона под предводительством Линхарта в полном порядке.

"Боруссия" Дортмунд

Если "Фрайбург" производит убаюкивающее впечатление на старте сезона, то в игре Дортмунда бурлит жизнь. Иногда в этом порыве "Боруссию" и саму заносит, как в проигранном матче за Суперкубок против "Баварии" (1:3), где скорость мысли явно отставала за темпом игры. Хотя и этот матч BVB провёл достойно, а до того как и повода в сомнениях в них не было – уверенная победа против "Веена" (0:3) в Кубке и яростные 5:2 против "Фрайбурга".

Каждый уважающий себя математик уже успел сбиться со счёта, пытаясь подсчитать все голы Холанда, также Марко Ройс напоминают лучшую версию себя со старта сезона, а не середины, как в прошлом. В целом команда играет так ярко, что можно забыть о серьёзных кадровых потерях, с которыми они столкнулись – лидер обороны Хуммельс всё ещё недоступен, как и Геррейру слева и Менье и Морей справа. В отсутствие Азара на фланге против "Баварии" играл 16-летний Мукоко, и только офсайд не позволил ему расписаться в ворота Нойера. А про отъезд Санчо тоже пока вспоминать рано – уж больно хороша команда в атаке.

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Личные встречи

Соперники встречались 44 раза. У "Фрайбурга" 5 побед, у Дортмунда – 28. Ещё 11 игр завершились вничью. Общий счёт – 40:92. Последняя игра неожиданно осталась за "Фрайбургом" (2:1), хотя до этого "Боруссия" не уступала им в 19 матчах кряду.

Ориентировочные составы

Фрайбург: Флеккен – Линхарт, Хайнц, Шлоттербек – Шмид, Кейтель, Хофлер, Гюнтер – Саллаи, Холер, Грифо

Боруссия: Кобель – Пасслак, Витцель, Аканджи, Шульц – Беллингем, Дауд, Рейна – Ройс – Холанд, Мукоко

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Фрайбург" – "Боруссия" Д от UA-Футбол

"Фрайбург" много кого может убаюкать, да только не эту бушующую молодую кровь Дортмунда. "Боруссия" ярко завершила минувший сезон, и в новый вкатилась не менее впечатляюще. Прогноз: 1:3 в пользу гостей.