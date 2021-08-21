Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фрайбург – Боруссия Дортмунд. Прогноз на матч Бундеслиги на 21.08.21
Дортмунд сейчас на отменном ходу
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Фрайбург"
"Фрайбург" летом был одной из немногочисленных команд Бундеслиги, которую не коснулась тренерская карусель – Кристиан Штрайх как возглавляет команду с 2011-го года, так и продолжает это делать 10 лет спустя. Единственной потерей "орлов" летом стал Сантамария, поехавший на повышение домой в "Ренн", но вместо него в центр поля был приобретён более-менее сопоставимый по качеству Эггештейн.
То же постоянство демонстрирует "Фрайбург" кадрово – Штрайх что в кубковом матче, что в дебютном туре Бундеслиги использовал один и тот же состав. В Кубке всё закончилось минимальной победой над "Вюрцбургер Кикерс" (0:1), а в чемпионате – нулями против "Арминии". В Билефельде могли и побеждать за счёт своих коронных стандартов, но подвела реализация. Сзади же всё было надежно – оборона под предводительством Линхарта в полном порядке.
"Боруссия" Дортмунд
Если "Фрайбург" производит убаюкивающее впечатление на старте сезона, то в игре Дортмунда бурлит жизнь. Иногда в этом порыве "Боруссию" и саму заносит, как в проигранном матче за Суперкубок против "Баварии" (1:3), где скорость мысли явно отставала за темпом игры. Хотя и этот матч BVB провёл достойно, а до того как и повода в сомнениях в них не было – уверенная победа против "Веена" (0:3) в Кубке и яростные 5:2 против "Фрайбурга".
Каждый уважающий себя математик уже успел сбиться со счёта, пытаясь подсчитать все голы Холанда, также Марко Ройс напоминают лучшую версию себя со старта сезона, а не середины, как в прошлом. В целом команда играет так ярко, что можно забыть о серьёзных кадровых потерях, с которыми они столкнулись – лидер обороны Хуммельс всё ещё недоступен, как и Геррейру слева и Менье и Морей справа. В отсутствие Азара на фланге против "Баварии" играл 16-летний Мукоко, и только офсайд не позволил ему расписаться в ворота Нойера. А про отъезд Санчо тоже пока вспоминать рано – уж больно хороша команда в атаке.
Личные встречи
Соперники встречались 44 раза. У "Фрайбурга" 5 побед, у Дортмунда – 28. Ещё 11 игр завершились вничью. Общий счёт – 40:92. Последняя игра неожиданно осталась за "Фрайбургом" (2:1), хотя до этого "Боруссия" не уступала им в 19 матчах кряду.
Ориентировочные составы
Фрайбург: Флеккен – Линхарт, Хайнц, Шлоттербек – Шмид, Кейтель, Хофлер, Гюнтер – Саллаи, Холер, Грифо
Боруссия: Кобель – Пасслак, Витцель, Аканджи, Шульц – Беллингем, Дауд, Рейна – Ройс – Холанд, Мукоко
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч "Фрайбург" – "Боруссия" Д от UA-Футбол
"Фрайбург" много кого может убаюкать, да только не эту бушующую молодую кровь Дортмунда. "Боруссия" ярко завершила минувший сезон, и в новый вкатилась не менее впечатляюще. Прогноз: 1:3 в пользу гостей.
Популярное сейчас
- Арсенал к началу последней недели лета потратил на трансферы больше всех в мире
- Договорился. Пихаленок получил двухматчевую дисквалификацию за маты на поле
- 455 миллионов евро на 10 лет под 1,98%. Стали известны подробности нового кредита Барселоны
- Суперкубок Германии. Боруссия Д – Бавария 1:3. Первый трофей Нагельсманна
- Лео Месси с женой выбирают дом в Париже. ФОТО
- Жена Руслана Малиновского открыла собственное ателье в Бергамо. ФОТО
Новости по теме
- 20:23 Зарубежные Холанд едва не стал вторым. Боруссия Д - Байер 3:1. Видео голов и обзор матча
- 19:04 Зарубежные Унион Берлин в еврокубках, Дортмунд третий, Вердер и Шальке вылетают. Итоговая таблица Бундеслиги
- 18:29 Зарубежные Бундеслига. Исторический 41-й гол Левандовски, Гладбах хоронит Вердер, спасение Арминии