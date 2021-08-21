Неугомонный Собослаи. Лейпциг - Штутгарт 4:0. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию представляем видеообзор матча второго тура чемпионата Германии, в котором "Лейпциг" на своем поле принимал "Штутгарт". Свою чрезвычайную преимущество хозяева воплотили сразу в четыре гола. Дублем отметился 20-летний полузащитник "быков" Доминик Собослаи, дважды отличившись из-за пределов штрафной. Добавим, что это третий гол венгра в четырех матчах за "Лейпциг". Также по голу отличились Форсберг и Силва: первый - после великолепной комбинации сразу же на старте второго тайма, а второй - с пенальти.

"Лейпциг" - "Штутгарт" 4:0 (1:0)

Голы: Собослаи (38, 52), Форсберг 46, Силва 65 (пен.)