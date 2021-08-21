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Бундеслига. Фрайбург нокаутировал Дортмунд, Вольфсбург вырвал победу у Герты
Главная сенсация произошла на "Шварцвальд-Штадион"
Фото: Getty Images/Matthias Hangst
Бундеслига, второй тур
Фрайбург, "Шварцвальд-Штадион"
"Фрайбург" – "Боруссия" Дортмунд 2:1
Голы: Грифо (6), Шаллаи (53) – Кейтель (автогол, 59)
Фрайбург: Флеккен – Шмид, Линхарт, Шлоттербек, Гюнтер – Кейтель, Хофлер – Шаллаи (Шаде, 71), Грифо – Холер (Демирович, 71), Чжон (Хаберер, 71)
Боруссия: Кобель – Пасслак (Джан, 80), Витцель (Хуммельс, 79), Аканджи, Шульц (Геррейру, 38) – Беллингем, Дауд, Рейна (Брандт, 70) – Ройс – Холанд, Мален (Мукоко, 79)
Предупреждения: Мален (19), Дауд (34), Аканджи (61), Геррейру (76)
“Боруссия” потерпела второе поражение за неделю. Вслед за “Баварией” (1:3) в Суперкубке на недостатки в игре команды Марко Розе указал и “Фрайбург”, взявший три очка в домашней игре с BVB. Заслуженная победа коллектива Кристиана Штрайха, а Дортмунду предстоит много работы над ошибками.
Против “Баварии” “Боруссия” устроила наивную рубку, в которой чемпион был куда хладнокровнее, а BVB в погоне за бешеным темпом и интенсивностью скатились в суетливый и слишком хаотичный футбол. Сегодня же Дортмунд взломали иным образом – “Фрайбург” устроил очень плотную и качественную блокаду у своих ворот, лишив “Боруссии” желанной динамики.
В таком сценарии сказалось отсутствие ширины (Геррейру после травмы совсем не в форме, а Пасслак в лучшем случае способен надёжно прикрыть фланг, а не атаковать). “Боруссия” увязла в наглухо прикрытом центре поля, и регулярно получала в контратаках.
Первый быстрый выпад хозяев закончился фолом у подступов к штрафной “Боруссии”. Грифо убийственно исполнил стандарт – 1:0. На старте второй половины образцовую контратаку завершил уже Шаллаи, удвоив преимущество своей команды. Вскоре Дортмунд отыграл один мяч – Беллингем вынудил Кейтеля отметиться автоголом, но этот мяч скорее стал случайностью, чем вытекал из логики игры.
До конца встречи “Боруссия” так и не нашла подхода к вражеской обороне и заслуженно уехала с поражением. Отдельно отметим игру по Холанду – сегодня норвежец был похож на простого смертного, а не на истребитель, как обычно. Это всецело заслуга “Фрайбурга”.
Франкфурт-на-Майне, "Дойче Банк Парк"
"Айнтрахт" – "Аугсбург" 0:0
“Айнтрахт” подал признаки жизни после болезненного фиаско от Дортмунда (2:5) на старте сезона. “Орлы” разделили очки с “Аугсбургом”, хотя вполне могли претендовать и на победу. Сегодня выдался очень низовой матч, в котором “Аугсбург” был напрочь лишён шансов у чужих ворот, а “Айнтрахт” все же на один забитый наиграл. Самые опасные моменты были у экс-миланца Хауге и Линдстрёма. Как и выход норвежца сам на сам, так и удар норвежца со штрафного отразил голкипер Рафал Гикевич. Как итог – нули.
Берлин, Олимпийский стадиог
"Герта" – "Вольфсбург" 1:2
Голы: Лукебакио (60, пен) – Баку (73), Нмеча (88)
“Герта” и “Вольфбург” провели практически идентичные матчи в сравнении с дебютным туром. Берлинцы вновь смотрелись предпочтительней соперника на дистанции 90 минут, но пару грубых провалов в обороне оставили их ни с чем. “Волки” же снова очень натужно, но таки победили, хотя вопросов к Марко ван Боммелю меньше не стало.
Лукебакио открыл счёт с пенальти после часа нулей на табло, но в концовке “Вольфсбург” дожал чисто на характере – отметились Баку и суперсаб Нмеча.
Бохум, "Воновия Рурштадион"
"Бохум" – "Майнц" 2:0
Голы: Хольтманн (21), Польтер (56)
“Бохум” порадовал своих фанатов и взял первые очки после возвращения в Бундеслигу. При этом “несгибаемые” сумели даже победить, урвав три очка в целом в равном и очень сухом на моменты поединке. Форвард хозяев Симон Цоллер был неподражаем в подыгрыше, дважды ассистировав партнёрам по ходу встречи.
Гройтер, "Шторпарк Ронхоф"
"Гройтер" – "Арминия" 1:1
Голы: Хргота (50) – Клос (45)
Удаление: Шопф (68, вторая жёлтая, "Арминия")
Ещё один новичок “Гройтер” тоже нажился первым пунктом в высшем дивизион, сыграв вничью с “Арминией”. Гости повели прямо перед перерывом усилиями Клоса, но на старте второй половины равновесие восстановил Хргота. Последние 20 минут “Гройтер” даже мог претендовать на большее, но не сумел воспользоваться численным преимуществом.
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