Бундеслига. Байер – Боруссия М 4:0. Ночной кошмар Яна Зоммера

Бундеслига, второй тур

21 августа. Леверкузен, "БайАрена"

"Байер" – "Боруссия" Менхенгладбах 4:0

Голы: Зоммер (автогол, 3), Шик (8), Диаби (55), Амири (87)

"Байер": Градецки – Фримпонг, Коссуну, Та, Баккер – Арангис (Баумгартлингер, 84), Паласиос (Андрих, 68) – Диаби, Демирбай (Виртц, 81), Паулиньо (Амири, 68) – Шик (Похьянпало, 81)

"Боруссия": Зоммер – Лайнер (Бенсебайни, 45), Гинтер (Нетц, 63), Эльведи, Скалли – Крамер, Нойхауз – Хофманн, Штиндль, Тюрам (Вольф, 20) – Плеа (Херрманн, 63)

Предупреждения: Демирбай (34), Баккер (41), Паулиньо (48) – Крамер (75), Вольф (76)

Матч “Байера” и менхенгладбахской “Боруссии” полностью оправдал вывеску центрального матча тура в плане зрелища, но вот интрига сегодня на “БайАрене” умерла уже в дебюте встречи. Долгожданное возвращение болельщиков на трибуны воодушевили леверкузенцев на пышный разгром, в то время как “жеребцы” оказались не готовы ни тактически, ни физически – чего стоят только 4 вынужденные замены гостей. Также плохой день случился у кипера Яна Зоммера, и вместо традиционных суперсейвов швейцарец сыграл не лучшим образом.

Начался кошмар для “Боруссии” с самого начала встречи. Один из главных героев встречи Баккер выстрелил издали. После его удара мяч попал в штангу, отскочил в ногу Зоммера и залетел в ворота. Кипера винить бессмысленно, но этот эпизод явно лишил Яна уверенности. К 8-й минуте счёт уже был 2:0 – 20-миллионный Тоссуну шикарно начал атаку длинной передачей, Диаби вывел Шика на ударную позицию, а чех уверенно реализовал шанс.

До конца тайма Шик мог оформить дубль, а у Гладбаха Хофманн проверил штангу издали, и Штиндль смазал с пенальти, заработанного Лайнером ценой травмы. Кроме австрийца до перерыва Ади Хюттер лишился и Тюрама, получившего мышечное повреждение.

Во второй половине Гладбах азартно продолжал играть на встречных курсах, и получил ещё два, и вновь блистал Бакер. Сначала он идеальным кроссом ассистировал Диаби, а потом отдал предголевую на Амири под занавес встречи. Безумный матч с немного обманчивым счётом, но “Байер” свои три очка уж точно взял не случайно.