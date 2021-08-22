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Бавария – Кёльн. Прогноз на матч Бундеслиги на 22.08.21

Германия
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Мюнхенцы в поисках первой победы

Бавария – Кёльн. Прогноз на матч Бундеслиги на 22.08.21

Getty Images / Global Images Ukraine

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською
Бундеслига, 2-й тур
22 августа. Мюнхен, “Альянц Арена”
“Бавария” – “Кёльн” 18:30
Трансляция – Setanta Sports

“Бавария”

“Бавария” потихоньку привыкает к требованиям Юлиана Нагельсманна, хотя глобальных изменений в игре команды не произошло. Стартовый матч Бундеслиги против “Боруссии” Менхенгладбах (1:1) мог немного обнадёжить конкурентов чемпионов – Мюнхен много терял мяч при выходе из обороны и был уязвим к быстрым контратакам “жеребцов”. Но уже игра Суперкубка против Дортмунда (3:1) ярко продемонстрировала, что “Бавария” в полном порядке и для полного хода не хватает лишь сыгранности центру обороны и возвращения Павара.

Нагельсманн повторил состав в двух последних матчах, и вряд ли стоит ждать перестановок, кроме как Сане вместо травмированного Комана. Нойер пропустил несколько тренировок по ходу недели, и в крайнем случае его может подменить Ульрайх. Отсутствие Ману могло бы здорово сказаться на игре “Баварии”, но всё же ожидается, что кипер выйдет с первых минут. Как и Левандовски, забивший козлам 14 мячей в 15 матчах.

“Кёльн”

“Кёльн” набрал приличную форму весной и заслуженно спасся по итогам минувшего сезона Бундеслиги, хотя первую часть “козлы” провалили. В новой кампании они сразу хорошо стартовали, чтобы вновь не беспокоиться о угрозе вылета на финишной прямой. В дебютном туре была уверенно обыграна “Герта” (3:1), несмотря на ранний пропущенный мяч. Особенно впечатлил Кайнц, дважды прошив оборону соперника врываниями из глубины и последующими голами.

Впервые за долгое время “козлы” могут готовиться к игре с немецким гегемоном со сдержанным оптимизмом. Несмотря на 9 поражений в 10 последних встречах в Бундеслиге, на предсезонке “Кёльн” уже обыграл “Баварию” (3:2) и тем самым снял некий ментальный блок.

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Личные встречи

Соперники встречались между собой 42 раза. У “Кёльна” 4 победы, у “Баварии” – 27. Ещё 11 встреч завершились вничью. Общая разница мячей – 37:92. Последняя игра команд в Бундеслиге завершилась победой Мюнхена 5:1 – самой крупной в их противостоянии за всё время.

Статистика и факты

  • Левандовски не проигрывал “Кёльну” в 15 последних встречах (14 побед), забив 14 мячей.
  • С 25 апреля Нагельсманн не побеждал в лиге (2 ничьи, 2 поражения)
  • “Бавария” находится на самой длительной безпроигрышной домашней серии в Бундеслиге (22 победы, 5 ничьих)
  • “Кёльн” впервые за 7 лет опережает “Баварию” в таблице, но в личных встречах с мюнхенцами всё печально – одно очко из 42 возможных в последних 14 дуэлях.

Ориентировочные составы

“Бавария”: Нойер – Станишич, Упамекано, Зюле, Дэвис – Киммих, Горецка – Сане, Мюллер, Гнабри – Левандовски

“Кёльн”: Т. Хорн – Шмитц, Мере, Чихос, Хектор – Схири – Тильманн, Любичич, Ут, Кайнц – Модест

Ставки и коэффициенты

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Прогноз от UA-Футбол

Прогноз: Иной исход, кроме как победа “Баварии”, стал бы сюрпризом, особенно если учесть последние годы противостояния. При этом Мюнхен пока не особо впечатляет в обороне, и “Кёльн” вполне способен как минимум раз это доказать, тем более если не будет Нойера. Ставка – обе забьют.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Кёльн
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