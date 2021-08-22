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Идеальная точность. ВИДЕО штрафного, который привел к поражению дортмундской Боруссии

Германия
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Видео обзор матча Фрайбург - Боруссия, чемпионат Германии, 21 августа 2021

Идеальная точность. ВИДЕО штрафного, который привел к поражению дортмундской Боруссии

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Фрайбург - Боруссия Дортмунд, которые встречались во втором туре немецкой Бундеслиги. Холанд и компания неожиданно потерпели поражение, уступив со счетом 1:2. Уже на шестой минуте хозяева открыли счет - идеальный удар метров с 30 со штрафного удался Винченцо Грифо. В начале второго тайма Фрайбург удвоил преимущество, на что Боруссия ответила лишь автоголом Кейтеля.

Бундеслига, второй тур
Фрайбург, "Шварцвальд-Штадион"
"Фрайбург" - "Боруссия" Дортмунд 2:1
Голы: Грифо (6), Шаллаи (53) - Кейтель (автогол, 59)

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Винченцо Грифо Фрайбург лучшие голы
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