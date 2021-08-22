Идеальная точность. ВИДЕО штрафного, который привел к поражению дортмундской Боруссии

Вашему вниманию видео обзор матча Фрайбург - Боруссия Дортмунд, которые встречались во втором туре немецкой Бундеслиги. Холанд и компания неожиданно потерпели поражение, уступив со счетом 1:2. Уже на шестой минуте хозяева открыли счет - идеальный удар метров с 30 со штрафного удался Винченцо Грифо. В начале второго тайма Фрайбург удвоил преимущество, на что Боруссия ответила лишь автоголом Кейтеля.

Бундеслига, второй тур

Фрайбург, "Шварцвальд-Штадион"

"Фрайбург" - "Боруссия" Дортмунд 2:1

Голы: Грифо (6), Шаллаи (53) - Кейтель (автогол, 59)