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Идеальная точность. ВИДЕО штрафного, который привел к поражению дортмундской Боруссии
Видео обзор матча Фрайбург - Боруссия, чемпионат Германии, 21 августа 2021
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видео обзор матча Фрайбург - Боруссия Дортмунд, которые встречались во втором туре немецкой Бундеслиги. Холанд и компания неожиданно потерпели поражение, уступив со счетом 1:2. Уже на шестой минуте хозяева открыли счет - идеальный удар метров с 30 со штрафного удался Винченцо Грифо. В начале второго тайма Фрайбург удвоил преимущество, на что Боруссия ответила лишь автоголом Кейтеля.
Бундеслига, второй тур
Фрайбург, "Шварцвальд-Штадион"
"Фрайбург" - "Боруссия" Дортмунд 2:1
Голы: Грифо (6), Шаллаи (53) - Кейтель (автогол, 59)
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