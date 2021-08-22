Бундеслига, 2-й тур

22 августа. Мюнхен, "Альянц Арена"

"Бавария" – "Кёльн" 3:2

Голы: Левандовски (50), Гнабри (58, 71) – Модест (60), Ут (62)

"Бавария": Нойер – Куасси (Станишич, 46), Упамекано, Зюле, Дэвис (Ричардс, 88) – Киммих, Горецка (Толиссо, 66) – Сане (Мусиала, 46), Мюллер, Гнабри (Чупо-Мотинг, 76) – Левандовски

"Кёльн": Т. Хорн – Эхизибу, Мере, Чихос, Хектор – Схири – Тильманн, Любичич (Шауб, 76), Кайнц (Андерссон, 69) – Модест (Лемперле, 76), Ут (Дуда, 66)

Предупреждения: Зюле (75) – Любичич (20)

В заключительном матче второго тура Бундеслиги “Кёльн” неожиданно дал бой чемпиону на “Альянц Арене”. “Козлы” подходили к поединку с серией из 9 поражений в 10 играх против “Баварии”, но всё равно создать навязать чемпиону серьёзный трудности. Мюнхен же вновь не смог провести ровный матч, отрезками проваливаясь, из-за чего сегодня едва не потерял очки. Хотя в целом победа и выглядит вполне закономерной.

В первом тайме гостям удалось почти полностью сдержать Левандовски и компанию. “Бавария” редко входила в чужую штрафную, и кроме 2-3 ударов со средней дистанции им не удалось ничего создать. В число полумоментов можно занести разве что выстрел Томаса Мюллера, но его удар ушёл в молоко. Но и “Кёльн” не огрызался – всего 3 удара, два из которых совсем издали.

А вот после перерыва команды словно подменили – началась настоящая рубка. Штеффен Баумгарт внёс легки коррективы в игре “козлов”, подправив прессинг, а Нагельсманн не постеснялся освежить фланги, усадив Сане на лавку. Свежий Мусиала тут же начал разносить левый край в паре с Дэвисом, и создал гол. 18-летний немец влетел по лицевой прямиком в чужую вратарскую, выкатив конфету на Левандовски. Второй мяч принёс уже фланг правый, а конкретно Гнабри. 2:0 и почти что оформленные три очка.

Не тут-то было! “Кёльн” тут же перехватил инициативу и на 3 шокирующих для “Альян Арены” минуты погрузил чемпиона в глубокий нокдаун. За это время прошли две простенькие фланговые комбинации с подачами фулбеков в штрафную, и два мяча оказались в сетке Нойера. Отдельный привет линии обороны в эпизоде со вторым голом – Дэвис с товарищами словно перепутали себя с игроками опорной зоны, настолько высоко их линия очутились на поле.

К чести “Баварии” она, как и должно чемпиону, быстро очнулась, и хладнокровно начала наказывать дерзких гостей. Гнабри за 10 минут успеть найти ещё один гол, оформив дубль. А Мюллер с Левандовски имели двойной шанс довести перевес до двух мячей, но дуэт сегодня выступил не оптимальным образом, и мяч чудом не залетел в ворота Хорна. “Баварии” ещё нужно 5-6 туров для разгона, и команда уже будет на полном ходу. А пока не совсем убедительные 3:2 против “Кёльна”.