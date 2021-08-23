Подписал прямо на Альянц Арене. Бавария продлила контракт с лидером первой команды

Немецкий полузащитник Йозуа Киммих продолжит выступать за мюнхенскую "Баварию". Пресс-служба "Рекордмайстера" объявила о продлении трудового договора с игроком сборной Германии до 2025 года.

Ранее сообщалось, что он станет одним из самых высокооплачиваемых футболистов первой команды, уступая исключительно польскому нападающему Роберту Левандовскому.

26-летний Киммих выступает за "Баварию" с 2015 года. Он переехал в Мюнхен из "РБ Лейпциг". Он провел за клуб 264 матча и забил в них 30 голов. С "Баварией" Киммих шесть раз становился чемпионом Бундеслиги, трижды брал кубок Германии, пять раз побеждал в Суперкубке Германии, добивался триумфа в Лиге чемпионов, Клубном чемпионате мира и Суперкубке УЕФА.