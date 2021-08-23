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Подписал прямо на Альянц Арене. Бавария продлила контракт с лидером первой команды
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FC Bayern
Немецкий полузащитник Йозуа Киммих продолжит выступать за мюнхенскую "Баварию". Пресс-служба "Рекордмайстера" объявила о продлении трудового договора с игроком сборной Германии до 2025 года.
Ранее сообщалось, что он станет одним из самых высокооплачиваемых футболистов первой команды, уступая исключительно польскому нападающему Роберту Левандовскому.
26-летний Киммих выступает за "Баварию" с 2015 года. Он переехал в Мюнхен из "РБ Лейпциг". Он провел за клуб 264 матча и забил в них 30 голов. С "Баварией" Киммих шесть раз становился чемпионом Бундеслиги, трижды брал кубок Германии, пять раз побеждал в Суперкубке Германии, добивался триумфа в Лиге чемпионов, Клубном чемпионате мира и Суперкубке УЕФА.
#JK2025 ????????????????????♂️ pic.twitter.com/qzd9QFNwNE— FC Bayern München (@FCBayern) August 23, 2021
????️ Joshua #Kimmich: "Der wichtigste Grund für meine Vertragsverlängerung ist, dass ich hier beim #FCBayern meiner Leidenschaft jeden Tag mit Freude nachgehen kann. Ich habe eine Mannschaft, mit der ich alles erreichen kann." ????⚪#JK2025 #MiaSanMia pic.twitter.com/B8IHZuHoRG— FC Bayern München (@FCBayern) August 23, 2021
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