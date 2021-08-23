Бавария готова заплатить за Забитцера 10 миллионов евро

"Бавария" продолжает переговоры по возможной покупке полузащитника "Лейпцига" Марселя Забитцера, сообщает Kicker.

Сам Забитцер хочет перейти в "Баварию" и уже согласовал контракт, однако "Лейпциг" требует за него больше 10 миллионов евро, которые предлагает "Бавария". Ожидается, что сделка все же будет закрыта до конца августа.

Ранее сообщалось, что 27-летний Забитцер отказался продлевать действующий с "Лейпцигом" контракт, рассчитанный до июня 2022 года.

В сезоне-2020/21 Забитцер провел 39 матчей за "Лейпциг", на его счету 9 голов и 7 результативных передач.