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Комиссионные Мино почти такие же, как оклад Эрлинга. Опубликованы требования Райолы по трансферу Холанда

Германия
(1 голосов)

Цифры, цифры, цифры

Комиссионные Мино почти такие же, как оклад Эрлинга. Опубликованы требования Райолы по трансферу Холанда

MEN

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Стали известны требования Мино Райолы, агента форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда, касательно потенциального перехода игрока в другой европейский топ-клуб.

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Райола требует, чтобы 21-летний футболист национальной сборной Норвегии зарабатывал в новом клубе 50 миллионов евро в год. При этом размер комиссионных для самого агента составил бы 40 миллионов, как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на издание Sport Bild.

По информации источника, опция выкупа игрока в следующем году составит 75 миллионов евро и может вырасти до 90 миллионов за счет бонусов.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Мино Райола Эрлинг Холанд
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Комментарии (1)
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Fritz (Кузнецовск)
25.08.2021 в 14:29
Губа не дура!!!!! Агенти і роздуті цифри в доларах вже згубили футбол!!!
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