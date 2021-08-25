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Комиссионные Мино почти такие же, как оклад Эрлинга. Опубликованы требования Райолы по трансферу Холанда
Цифры, цифры, цифры
MEN
Стали известны требования Мино Райолы, агента форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда, касательно потенциального перехода игрока в другой европейский топ-клуб.
Райола требует, чтобы 21-летний футболист национальной сборной Норвегии зарабатывал в новом клубе 50 миллионов евро в год. При этом размер комиссионных для самого агента составил бы 40 миллионов, как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на издание Sport Bild.
По информации источника, опция выкупа игрока в следующем году составит 75 миллионов евро и может вырасти до 90 миллионов за счет бонусов.
Mino Raiola is demanding wages of €50m/year for Erling Håland, in addition to agents fees of €40m. Therefore Bayern have no chance of signing the Norwegian striker next year. Håland has a release clause of €75m for next year that can rise to €90m with bonuses [@SPORTBILD] pic.twitter.com/epnQwlIJQT— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) August 24, 2021
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