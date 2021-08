Комиссионные Мино почти такие же, как оклад Эрлинга. Опубликованы требования Райолы по трансферу Холанда

Стали известны требования Мино Райолы, агента форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда, касательно потенциального перехода игрока в другой европейский топ-клуб.

Райола требует, чтобы 21-летний футболист национальной сборной Норвегии зарабатывал в новом клубе 50 миллионов евро в год. При этом размер комиссионных для самого агента составил бы 40 миллионов, как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на издание Sport Bild.

По информации источника, опция выкупа игрока в следующем году составит 75 миллионов евро и может вырасти до 90 миллионов за счет бонусов.

Mino Raiola is demanding wages of €50m/year for Erling Håland, in addition to agents fees of €40m. Therefore Bayern have no chance of signing the Norwegian striker next year. Håland has a release clause of €75m for next year that can rise to €90m with bonuses [@SPORTBILD] pic.twitter.com/epnQwlIJQT