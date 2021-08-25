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Кубок Германии. Бремер – Бавария 0:12. Бенефис Чупо-Мотинг против соперника из 5-й лиги

Германия
(1 голосов)

Мюнхен поглумился над представителем Оберлиги

Кубок Германии. Бремер – Бавария 0:12. Бенефис Чупо-Мотинг против соперника из 5-й лиги

Фото: bundesliga.com

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Кубок Германии, первый раунд

"Бремер" – "Бавария" 0:12

Голы: Чупо-Мотинг (8, 28, 35, 82), Мусиала (16, 48), Уорм (27, автогол), Тилман (47), Сане (65), Кюизанс (80), Сарр (86), Толиссо (88)

"Бавария": Ульрайх – О. Ричардс, Зюле (К. Ричардс, 46), Куасси, Сарр – Толиссо, Киммих (Кюизанс, 46) – Сане (Бут, 68), Мюллер (Тилман, 46), Мусиала (Гнабри, 61) – Чупо-Мотинг

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