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ВИДЕО, как Бавария забила 12 голов в матче Кубка Германии

Германия
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Смотреть видео обзор матча Бремер - Бавария Кубок Германии, 25 августа 2021

ВИДЕО, как Бавария забила 12 голов в матче Кубка Германии

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В среду, 25-го августа был сыгран последний матч 1/32 финала Кубка Германии - Бавария играла на выезде с представителем пятого по рангу дивизиона Бремером. Юлиан Нагельсман выставил на поединок нескольких основных игроков, в частности, Мюллера и Сане, однако самым результативным стал резервный форвард Чупо-Мотинг, забивший сразу четыре мяча, еще в трех случаях он ассистировал партнерам. В общем Бавария 12 раз отправляла мяч в сетку бедного соперника.

Кубок Германии, первый раунд

"Бремер" - "Бавария" 0:12

Голы: Чупо-Мотинг (8, 28, 35, 82), Мусиала (16, 48), Ворм (27, автогол), Тилман (47), Сане (65), Кюизанс (80), Сарр (86), Толиссо (88)

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В статье: Бавария (Мюнхен) кубок Германии Эрик-Максим Чупо-Мотинг Джамал Мусиала
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