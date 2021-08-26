ВИДЕО, как Бавария забила 12 голов в матче Кубка Германии

В среду, 25-го августа был сыгран последний матч 1/32 финала Кубка Германии - Бавария играла на выезде с представителем пятого по рангу дивизиона Бремером. Юлиан Нагельсман выставил на поединок нескольких основных игроков, в частности, Мюллера и Сане, однако самым результативным стал резервный форвард Чупо-Мотинг, забивший сразу четыре мяча, еще в трех случаях он ассистировал партнерам. В общем Бавария 12 раз отправляла мяч в сетку бедного соперника.

Кубок Германии, первый раунд

"Бремер" - "Бавария" 0:12

Голы: Чупо-Мотинг (8, 28, 35, 82), Мусиала (16, 48), Ворм (27, автогол), Тилман (47), Сане (65), Кюизанс (80), Сарр (86), Толиссо (88)