Бундеслига, 3-й тур

Мюнхен, "Альянц Арена"

"Бавария" – "Герта" 19:30

Трансляция – Megogo

Неудачная серия "Герты" на старте сезона рискует продолжиться ещё на одну игру. Столичная команда проиграла в двух дебютных турах, хотя и не была так уж ужасна на поле. Тут бы восстановить уверенность в битве с равным, но нет – надо ехать в гости к бессменному чемпиону.

"Бавария"

"Рекордмайстер" ещё и близко не набрал свою максимальную высоту, но и нынешней хватает, чтобы царственно летать на немецких полях. Пока Томас Мюллер свыкается с новыми требованиями Нагельсманна, атака "Баварии" всё равно работает по полной: Левандовски по излюбленной привычке забивает в каждом матче сезона, а при необходимости польского тащера поддерживает Гнабри. Вся эта компания в прошлом туре разбила "Кёльн" (3:2), попутно установив новый европейский рекорд – Мюнхен 74 игры кряду поражал ворота соперников.

Пока Гнабри рулит на левом краю, справа может неожиданно пробиться новый герой. Джамал Мусиала дважды впечатляюще вышел с лавки в играх против Гладбаха в Бундеслиге (1:1) и против Дортмунда в Суперкубке (3:1). Повод для Сане побеспокоиться о своём месте в старте. Единственная проблема – отсутствие Павара. Его место на краю защиты скорее всего займёт Йосип Станишич, который даёт хоть какую-то активность впереди на фоне Танги Нианзу, игравшего с "козлами" в прошлое воскресенье.

"Герта"

В первых турах многие буксовали, поэтому очками обзавелись все – кроме "Герты". Последнее место в таблице и 5 пробоин в обороне – больше напропускали лишь хилый "Гройтер" и зияющая дырами "Боруссия" Дортмунд. Серия поражений началась с "Кёльна" (1:3) – в целом неплохой перфоманс, но парочка провалов в обороне, и на уровне Бундеслиги ты остаёшься ни с чем. История повторилась с "Вольфсбургом" (1:2). Потный равный матч, Берлин даже повёл в счёте, но провалил концовку и проиграл.

На минувшей неделе на "Олимпиштадион" активно велись трансферные дела. Матеус Кунья укатил в "Атлетико" Мадрид за 30 миллионов, так что в срочном порядке пришлось брать у "Хоффе" опытного Бельфодиля, который за 4 года в Германии выдал лишь один мощный сезон, да и то в далёкой кампании 18/19. Пока что алжирский новичок всё равно не готов играть, так что впереди придётся биться мастеру черногорского футбола Стевану Йоветичу, пока Пентек где-то в небытие. Кевин-Принс Боатенг играл на уколах с "волками" на прошлых выходных, но и без болей в спине его бы лучше держать подальше от игр с экс-командой его братца.

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Статистика и факты

Левандовски 12 раз забивал в ворота "Герты" (18 игр), включая покер в аналогичной игре Бундеслиги прошлого сезона (4:3).

Нагельсманн никогда не уступал "Герте" (7 побед, 4 ничьи)

В последний раз "Бавария" не забивала в феврале 2020-го года – их остановил как раз Нагальсманн

Кевин-Принс никогда не побеждал "Баварию" (2 ничьи, 6 поражений)

"Герта" покинула Бундеслигу по итогам сезона, когда в последний раз проиграла первые две игры (1990/91)

Личные встречи

Соперники встречались 47 раз. У "Баварии" 29 побед, у "Герты" – всего 6. Ещё 12 раз была зафиксирована ничья. Общая разница мячей – 108:44. Последние три встречи были за Мюнхеном

Ориентировочные составы

"Бавария": Нойер – Станишич, Упамекано, Зюле, Дэвис – Киммих, Горецка – Мусиала, Мюллер, Гнабри – Левандовски

"Герта": Шволов – Пекарик, Боята, Штарк, Платтенхардт – Сердар, Аскасибар – Лукебакио, Тузар, Рихтер – Йоветич

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