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Бавария – Герта. Прогноз на матч Бундеслиги на 28.08.21

Германия
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Мюнхен против Берлина

Бавария – Герта. Прогноз на матч Бундеслиги на 28.08.21

Фото: imago images/MIS

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською
Бундеслига, 3-й тур
Мюнхен, "Альянц Арена"
"Бавария" – "Герта" 19:30
Трансляция – Megogo

Неудачная серия "Герты" на старте сезона рискует продолжиться ещё на одну игру. Столичная команда проиграла в двух дебютных турах, хотя и не была так уж ужасна на поле. Тут бы восстановить уверенность в битве с равным, но нет – надо ехать в гости к бессменному чемпиону.

"Бавария"

"Рекордмайстер" ещё и близко не набрал свою максимальную высоту, но и нынешней хватает, чтобы царственно летать на немецких полях. Пока Томас Мюллер свыкается с новыми требованиями Нагельсманна, атака "Баварии" всё равно работает по полной: Левандовски по излюбленной привычке забивает в каждом матче сезона, а при необходимости польского тащера поддерживает Гнабри. Вся эта компания в прошлом туре разбила "Кёльн" (3:2), попутно установив новый европейский рекорд – Мюнхен 74 игры кряду поражал ворота соперников.

Пока Гнабри рулит на левом краю, справа может неожиданно пробиться новый герой. Джамал Мусиала дважды впечатляюще вышел с лавки в играх против Гладбаха в Бундеслиге (1:1) и против Дортмунда в Суперкубке (3:1). Повод для Сане побеспокоиться о своём месте в старте. Единственная проблема – отсутствие Павара. Его место на краю защиты скорее всего займёт Йосип Станишич, который даёт хоть какую-то активность впереди на фоне Танги Нианзу, игравшего с "козлами" в прошлое воскресенье.

"Герта"

В первых турах многие буксовали, поэтому очками обзавелись все – кроме "Герты". Последнее место в таблице и 5 пробоин в обороне – больше напропускали лишь хилый "Гройтер" и зияющая дырами "Боруссия" Дортмунд. Серия поражений началась с "Кёльна" (1:3) – в целом неплохой перфоманс, но парочка провалов в обороне, и на уровне Бундеслиги ты остаёшься ни с чем. История повторилась с "Вольфсбургом" (1:2). Потный равный матч, Берлин даже повёл в счёте, но провалил концовку и проиграл.

На минувшей неделе на "Олимпиштадион" активно велись трансферные дела. Матеус Кунья укатил в "Атлетико" Мадрид за 30 миллионов, так что в срочном порядке пришлось брать у "Хоффе" опытного Бельфодиля, который за 4 года в Германии выдал лишь один мощный сезон, да и то в далёкой кампании 18/19. Пока что алжирский новичок всё равно не готов играть, так что впереди придётся биться мастеру черногорского футбола Стевану Йоветичу, пока Пентек где-то в небытие. Кевин-Принс Боатенг играл на уколах с "волками" на прошлых выходных, но и без болей в спине его бы лучше держать подальше от игр с экс-командой его братца.

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Статистика и факты

  • Левандовски 12 раз забивал в ворота "Герты" (18 игр), включая покер в аналогичной игре Бундеслиги прошлого сезона (4:3).
  • Нагельсманн никогда не уступал "Герте" (7 побед, 4 ничьи)
  • В последний раз "Бавария" не забивала в феврале 2020-го года – их остановил как раз Нагальсманн
  • Кевин-Принс никогда не побеждал "Баварию" (2 ничьи, 6 поражений)
  • "Герта" покинула Бундеслигу по итогам сезона, когда в последний раз проиграла первые две игры (1990/91)

Личные встречи

Соперники встречались 47 раз. У "Баварии" 29 побед, у "Герты" – всего 6. Ещё 12 раз была зафиксирована ничья. Общая разница мячей – 108:44. Последние три встречи были за Мюнхеном

Ориентировочные составы

"Бавария": Нойер – Станишич, Упамекано, Зюле, Дэвис – Киммих, Горецка – Мусиала, Мюллер, Гнабри – Левандовски

"Герта": Шволов – Пекарик, Боята, Штарк, Платтенхардт – Сердар, Аскасибар – Лукебакио, Тузар, Рихтер – Йоветич

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Прогноз

"Бавария" в таких матчах своё не упускает. Свои мяча 2-3 они найти должны точно. Хотя вполне могут и разок пропустить в ответ – пока Нойер с паутиной на воротах с поля не уходил, а Упамекано с Зюле, как и организация обороны в целом – не впечатляет. Прогноз 3:1.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Герта (Берлин)
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