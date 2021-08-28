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Молодежь феерит. Боруссия Д - Хоффенхайм 3:2. Видео голов и обзор матча
Дортмундцы все-таки забрали три очка
Боруссія Д/Автор невідомий
Вашему вниманию представляем видеообзор матча третьего тура Бундеслиги, в котором
"Боруссия" – "Хоффенхайм" 3:2 (0:0)
Голы: Рейна (49), Беллингем (69), Холанд (90+1) – Баумгартнер (61), Даббур (90)
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