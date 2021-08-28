Молодежь феерит. Боруссия Д - Хоффенхайм 3:2. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию представляем видеообзор матча третьего тура Бундеслиги, в котором "Боруссия Д" принимала "Хоффенхайм" на "Сигнал Идуна Парк". В первом тайме ощутимым преимуществом владели хозяева, однако обе команды оставили все свои голы на вторую половину встречи. Интересно, что только один из авторов мячей в этом поединке имеет более 22-х годов - Мунас Даббур, который сравнял счет на 90-й минуте встречи. Решающий гол на счету неугомонного Эрлинга Голанда, который на данный момент возглавляет список бомбардиров чемпионата Германии с тремя голами.

"Боруссия" – "Хоффенхайм" 3:2 (0:0)

Голы: Рейна (49), Беллингем (69), Холанд (90+1) – Баумгартнер (61), Даббур (90)