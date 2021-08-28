  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Молодежь феерит. Боруссия Д - Хоффенхайм 3:2. Видео голов и обзор матча
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Молодежь феерит. Боруссия Д - Хоффенхайм 3:2. Видео голов и обзор матча

Германия
(1 голосов)

Дортмундцы все-таки забрали три очка

Молодежь феерит. Боруссия Д - Хоффенхайм 3:2. Видео голов и обзор матча

Боруссія Д/Автор невідомий

Новина українською

Вашему вниманию представляем видеообзор матча третьего тура Бундеслиги, в котором "Боруссия Д" принимала "Хоффенхайм" на "Сигнал Идуна Парк". В первом тайме ощутимым преимуществом владели хозяева, однако обе команды оставили все свои голы на вторую половину встречи. Интересно, что только один из авторов мячей в этом поединке имеет более 22-х годов - Мунас Даббур, который сравнял счет на 90-й минуте встречи. Решающий гол на счету неугомонного Эрлинга Голанда, который на данный момент возглавляет список бомбардиров чемпионата Германии с тремя голами.

"Боруссия" – "Хоффенхайм" 3:2 (0:0)

Голы: Рейна (49), Беллингем (69), Холанд (90+1) – Баумгартнер (61), Даббур (90)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Боруссия (Дортмунд) Хоффенхайм (Зинсхайм) Эрлинг Холанд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...