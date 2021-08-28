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Шуранова вызвали в молодежную сборную Германии
Эрик сделал окончательный выбор
Бывший нападающей молодежной сборной Украины Эрик Шуранов был вызван в молодежную сборную Германии. Его имя вошло в официальный список "Бундестим" с 21 игрока.
Это первый вызов для Шуранова в немецкую молодежку. Ранее он выступал в составе Украины U-17 и U-21, отметившись пятью голами в четырех матчах. Однако Эрик в конце концов решил выступать за страну, в которой родился.
Шуранов всю свою футбольную жизнь провел в Германии. Он является воспитанником академии "Нюрберга". Сейчас он регулярно играет за первую команду "легенд", которая выступает во второй немецкой Бундеслиге. В его активе уже шесть голов на профессиональном уровне.
Аналитический портал оценивает 19-летнего игрока в 1,2 млн евро.
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