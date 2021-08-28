  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Шуранова вызвали в молодежную сборную Германии
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шуранова вызвали в молодежную сборную Германии

Германия
(1 голосов)

Эрик сделал окончательный выбор

Шуранова вызвали в молодежную сборную Германии

Новина українською

Бывший нападающей молодежной сборной Украины Эрик Шуранов был вызван в молодежную сборную Германии. Его имя вошло в официальный список "Бундестим" с 21 игрока.

Это первый вызов для Шуранова в немецкую молодежку. Ранее он выступал в составе Украины U-17 и U-21, отметившись пятью голами в четырех матчах. Однако Эрик в конце концов решил выступать за страну, в которой родился.

Читайте такжеШуранов будет играть за Германию. В УАФ пришла официальная бумага от ФИФА

Шуранов всю свою футбольную жизнь провел в Германии. Он является воспитанником академии "Нюрберга". Сейчас он регулярно играет за первую команду "легенд", которая выступает во второй немецкой Бундеслиге. В его активе уже шесть голов на профессиональном уровне.

Аналитический портал оценивает 19-летнего игрока в 1,2 млн евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Германия U-21 Эрик Шуранов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...