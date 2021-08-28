Бундеслига. Байер побеждает благодаря лучшим бомбардирам Евро, перестрелка Штутгарта и Фрайбурга

Бундеслига продолжает радовать фанатов яркой игрой. В третьем туре чемпионата Германии команды подтвердили статус одной из самых результативных лиг, продолжив начатое вчера голевое безумие между дортмундской “Боруссией” и “Хоффенхаймом” (3:2).

Бундеслига, 3-й тур

Аугсбург, "WWK Арена"

"Аугсбург" – "Байер" 1:4

Голы: Нидерлехнер (30) – Яго (3, автогол), Нидерлехнер (14, автогол), Шик (75), Вирц (81)

Патрик Шик положил роскошный мяч “Аугсбургу”, забив уже во второй раз в этой кампании. Форма чеха продолжает радовать и после Евро, но и как на минувшем летнем турнире, славу главного бомбардира у него вновь похитил даже не Криштиану, а автогол. Хозяева умудрились дважды забить в свои ворота в дебютные 15 минут, решив задачу за соперника. Один из авторов этих фейлов Нидерлехнер вскоре исправился и забил уже в чужие, но во второй половине Шик и Вирц добили “Аугсбург”. “Байер” побеждает во втором туре кряду, и снова забивает 4 мяча. Впечатляет, но выводы делать рано.

Штутгарт, "Мерседес-Бенц Арена"

"Штутгарт" – "Фрайбург" 2:3

Голы: Мавропанос (45), аль-Гаддауи (45+2) – Чжон Ву Ен (3, 9), Хелер (28)

Игра между “Штутгартом” и “Фрайбургом” началась в похожем сценарии. Гости получили комфортный перевес в два гола за счёт дубля Чжон Ву Ена в первые 9 минут. К исходу получаса Лукас Холер вообще, казалось бы, ставил точку в игре ударом головой точно в угол. Дело близилось к перерыву, как “Фрайбург” жестко оконфузился, дважды провалился в обороне и позволил сопернику выйти на второй тайм, уступая всего в один мяч.

К счастью для гостей, им всё же удалось удержать преимущество. Кристиан Штрайх грамотно перестроился в перерыве, избавил игру от лишних рисков, и соперники завершили с тем же счётом, с которым второй тайм и начали. Хотя “Штутгарт” и не думал сдаваться.

Билефельд, "Билефельдер Альм"

"Арминия" – "Айнтрахт" 1:1

Голы: Виммер (86) – Хауге (22)

“Айнтрахт” снова совсем не похож на себя прошлогоднего. После ухода Ади Хюттера “орлы” пока в Бундеслиге победить не смогли. После болезненного поражения от Дортмунда (2:5) Франкфурт не смог переиграть “Аугсбург” (0:0), а сегодня и “Арминию” (1:1). Единственным светлым пятном команды вновь стал летний новичок Хауге, но его второго гола в кампании не хватило для итоговой победы. “Арминия” не то, чтобы заслуживала разделить очки, но как минимум до последнего оставалась в игре, и после фартового гола Патрика Виммера взяла третью ничью кряду. Зато стабильно.

Майнц, "MEWA Арена"

"Майнц" – "Гройтер" 3:0

Голы: Лукоки (15), Салаи (18), Штегер (90+2)

Вот где интриге не дали зародиться, так это на "MEWA Арена”. Хозяева стадиона “Майнц” взяли вторую домашнюю сухую победу подряд, разгромив при родных трибунах новичков лиги из “Гройтера”. Лукоки и Салаи обеспечили решающий перевес в первые 18 минут, а Штегер положил контрольный в компенсированное ко второму тайму время, доведя счёт до закономерного разгрома. “Майнц” Бо Свенссона после впечатляющей второй половины прошлой кампании и не думает сбавлять обороты, а вот “Гройтер” пока не показал ничего, что бы позволило им надеяться на сохранение прописки по итогам сезона 2021/22.

Кёльн, "Рейн Энерги"

"Кёльн" – "Бохум" 2:1

Голы: Шауб (82), Лемперле (90+1) – Цоллер (90+4)

“Кёльн” и “Бохум” припасли все самое интересное на концовку. “Козлы” всю игру доминировали, но мяч упорно не летел в ворота. Феерия промахов завершилась голом Шауба на 82-й минуте. Второй момент команды в границах вратарской смазать было нельзя. На последней игровой минуте Лемперле похожим образом счёт удвоил. Как оказалось, очень вовремя, ведь “Бохум” мгновенно отыграл один. На этом и закончили. “Кёльн” снова побеждает и как минимум временно забирается в топ-4.