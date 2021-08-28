Бундеслига, 3-й тур

Мюнхен, "Альянц Арена"

"Бавария" – “Герта" 5:0

Голы: Мюллер (6), Левандовски (34, 70, 84), Мусиала (49)

Бавария": Нойер – Станишич (Сарр, 81), Упамекано (Куасси, 46), Зюле, Дэвис – Киммих, Горецка – Мусиала (Сане, 61), Мюллер (Чупо-Мотинг, 81), Гнабри (Коман, 67) – Левандовски

"Герта": Шволов – Зеефейк (Клюнтер, 61), Боята, Штарк, Миттельштадт – Тузар, Аскасибар – Лукебакио (Бельфодиль, 61), Сердар (Дарида, 79), Йоветич (Дилросун, 20) – Зельке (Рихтер, 60)

“Бавария” в последних матчах начала напоминать себя, выиграла три последних встречи, особенно поиздевавшись над последним соперником – 12:0 в Кубке против “Бремера”. В то время как “Герта” перед встречей шла на дне таблицы, будучи единственной командой с нулём в графе очки. Победа Мюнхена была неизбежной, но всё же от столичных ребят ожидалось больше сопротивления.

Весь сегодняшний вечер на “Альянц Арене” Роберт Левандовски доминировал на поле и именно его перфоманс определил счёт на табло. В прошлый раз поляк забил “Герте” покер (4:3), на этот раз – хет-трик. При этом Роберт не забывал взаимодействовать с партнёрами и не тянул на себя, о чём свидетельствует первый мяч в игре. Гнабри ушёл от троих на правом фланге, перевёл на Дэвиса, тот вернул в центр, Левандовски пропустил на Мюллера, и Томас открыл счёт своим голам при новом тренере.

На перерыв команды ушли с преимуществом “рекордмайстера” в два мяча. Левандовски сумел остановить голкипер вместе с перекладиной, но на добивание его уже никто не удержал – добротный рабоче-крестьянский гол. На старте второй половины Мусиала положил шикарный третий гол, заставив Сане всерьёз понервничать за место в старте. Лерой вышел и тут же принялся доказывать – обыгрался в стеночку с Мюллером и выкатил Роберту на пустые – 4:0. Последний Левандовски забил с углового – навес Киммиха, классная скидка Нианзу и лёгкий хет-трик.

“Герта”, как и ожидалось, не сумела создать проблем “рекордмайстеру”. Ждём подвигов от “РБ Лейпцига” в матче команд после международного перерыва, а потом проверки и от “Барселоны”. Пока что у Нагельсманна почти нет проблем.