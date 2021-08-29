Левандовский достиг отметки в 300 голов за Баварию

В субботнем матче Бундеслиги "Бавария" разгромила "Герту" дома со счетом 5:0. Хет-трик на свой счет записал форвард мюнхенцев Роберт Левандовский.

Второй мяч в этой игре стал для поляка 300-м в футболке "Баварии". Для такого достижения ему понадобилось 333 матча.

Также в его активе 65 ассистов. В среднем Роберт делает результативное действие каждые 77 минут.

Напомним, что форвард выступает в составе "Баварии" с 2014-го года.

Сейчас Левандовский возглавляет гонку бомбардиров Бундеслиги 2021/2022 с пятью голами, опережая второго Эрлинга Голанда, у которого три взятия ворот.