Бундеслига. Унион нанёс Гладбаху второе поражение кряду

Бундеслига, 3-й тур

Берлин, “Ан дер Альтен Фёрстерей”

“Унион” – “Боруссия” 2:1

Голы: Гисельманн (22), Авоньи (41) – Хофманн (90+1)

Гладбах по делу уступил “Униону”, в очередной раз провалившись вдали от дома. У “Боруссии” были серьёзные проблемы с гостевыми матчами почти год, даже когда на трибунах не было фанатов, а сейчас ситуация лучше явно не стала. Вслед за поркой в Леверкузене (4:0) на прошлых выходных последовала неудача и в Берлине.

“Боруссия” довольно лихо смотрелась против “Баварии” в стартовом туре (1:1), но в последних матчах обнаруживается всё больше слабых сторон в игре команды Ади Хюттера. Сегодня “Унион” полностью закрылся на своей половине, и вертикально-ориентированный Гладбах понятия не имел, что с этим делать. При этом гости умудрялись проваливаться в редких контрвыпадах “Униона”, пропустив два мяча от Гисельманна и Авоньи в первой половине.

После перерыва Хюттер слегка подправил игру своей команды, но Гладбах всё равно не мог добиться ничего большего, кроме как тонны ударов издали. Первый реальный момент был у Хофманна уже в компенсированное время, который собственно и был реализован. А на большее не хватило времени. Международный перерыв подоспел как никогда вовремя, потому как “Боруссии” срочно нужно что-то менять.