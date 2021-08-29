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Бундеслига. Унион нанёс Гладбаху второе поражение кряду
Пока у Ади Хюттера на новом месте проблемы
Фото: Getty Images/Maja Hitij
Бундеслига, 3-й тур
Берлин, “Ан дер Альтен Фёрстерей”
“Унион” – “Боруссия” 2:1
Голы: Гисельманн (22), Авоньи (41) – Хофманн (90+1)
Гладбах по делу уступил “Униону”, в очередной раз провалившись вдали от дома. У “Боруссии” были серьёзные проблемы с гостевыми матчами почти год, даже когда на трибунах не было фанатов, а сейчас ситуация лучше явно не стала. Вслед за поркой в Леверкузене (4:0) на прошлых выходных последовала неудача и в Берлине.
“Боруссия” довольно лихо смотрелась против “Баварии” в стартовом туре (1:1), но в последних матчах обнаруживается всё больше слабых сторон в игре команды Ади Хюттера. Сегодня “Унион” полностью закрылся на своей половине, и вертикально-ориентированный Гладбах понятия не имел, что с этим делать. При этом гости умудрялись проваливаться в редких контрвыпадах “Униона”, пропустив два мяча от Гисельманна и Авоньи в первой половине.
После перерыва Хюттер слегка подправил игру своей команды, но Гладбах всё равно не мог добиться ничего большего, кроме как тонны ударов издали. Первый реальный момент был у Хофманна уже в компенсированное время, который собственно и был реализован. А на большее не хватило времени. Международный перерыв подоспел как никогда вовремя, потому как “Боруссии” срочно нужно что-то менять.
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