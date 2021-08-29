  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Бундеслига. Унион нанёс Гладбаху второе поражение кряду
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бундеслига. Унион нанёс Гладбаху второе поражение кряду

Германия
Обновлено
(1 голосов)

Пока у Ади Хюттера на новом месте проблемы

Бундеслига. Унион нанёс Гладбаху второе поражение кряду

Фото: Getty Images/Maja Hitij

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига, 3-й тур

Берлин, “Ан дер Альтен Фёрстерей”

“Унион” – “Боруссия” 2:1

Голы: Гисельманн (22), Авоньи (41) – Хофманн (90+1)

Гладбах по делу уступил “Униону”, в очередной раз провалившись вдали от дома. У “Боруссии” были серьёзные проблемы с гостевыми матчами почти год, даже когда на трибунах не было фанатов, а сейчас ситуация лучше явно не стала. Вслед за поркой в Леверкузене (4:0) на прошлых выходных последовала неудача и в Берлине.

“Боруссия” довольно лихо смотрелась против “Баварии” в стартовом туре (1:1), но в последних матчах обнаруживается всё больше слабых сторон в игре команды Ади Хюттера. Сегодня “Унион” полностью закрылся на своей половине, и вертикально-ориентированный Гладбах понятия не имел, что с этим делать. При этом гости умудрялись проваливаться в редких контрвыпадах “Униона”, пропустив два мяча от Гисельманна и Авоньи в первой половине.

После перерыва Хюттер слегка подправил игру своей команды, но Гладбах всё равно не мог добиться ничего большего, кроме как тонны ударов издали. Первый реальный момент был у Хофманна уже в компенсированное время, который собственно и был реализован. А на большее не хватило времени. Международный перерыв подоспел как никогда вовремя, потому как “Боруссии” срочно нужно что-то менять.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Унион (Берлин)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...