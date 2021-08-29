Бундеслига, 3-й тур

Вольфсбург, "Фольксваген Арена"

"Вольфсбург" – "РБ Лейпциг" 1:0

Гол: Руссийон (52)

"Вольфсбург": Кастельс – Руссийон, Брукс, Лакруа, Мбабу – Арнольд, Шлагер (Гилавоги, 70)– Штеффен, Филипп (Нмеча, 78), Баку – Вегорст

"РБ Лейпциг": Гулачи – Гвардиол, Симакан (Мукиеле, 86), Орбан, Клостерман – Айдара (Лаймер, 59), Адамс – Нкунку, Форсберг, Собослаи (Поульсен, 68) – Силва (Бробби, 86)

Предупреждения: Штеффен (35), Шлагер (65), Гилавоги (70), Руссийон (89) – Гвардиол (26), Адамс (35)

“Вольфсбург” добыл очередную сомнительную победу, взяв три очка в матче против “РБ Лейпцига”. Команда Марко ван Боммеля в третий раз кряду выиграла с минимальным преимуществом в счёте, и снова вопросы возникают по поводу победителя – как и “Герта” в минувшем туре, “Лейпциг” сегодня был предпочтительнее команды ван Боммеля, но удача вновь осталась на стороне нидерландца.

Пока английские “волки” блистали против “Манчестер Юнайтед”, но обидно проиграли, немецкие “волки” играли откровенно плохо, но выиграли у “Лейпцига”. Краткий саммари от журналиста The Athletic Рафаэля Хонигштайна, лучше которого происходившее на “Фольксваген Арене” и не передать.

В целом команды выдали очень осторожную игру, и “волки” забили с наверное единственной реальной возможности за игру. Руссийон на старте второго тайма воспользовался нерасторопностью защиты “быков” и забил единственный гол в матче. “Лейпциг” обязан был отыгрываться после стандартов, но и Андре Сива, и Вилли Орбан умудрились с пары метров не попасть по воротам. Обидное поражение.

“Вольфсбург” после трёх туров единолично возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги. Но с такой игрой их лидерство быстро закончится, так что ждём качественных изменений от Марко ван Боммеля. А если “волки” лишатся ещё и Йосипа Брекало (хорват сегодня подозрительно пропал из заявки на фоне слухов о переходе в “Вильярреал”), то поводов для радости будет мало.