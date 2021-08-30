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Официально. Марсель Забитцер - игрок Баварии
Контракт рассчитан на 4 года
Фото: Твиттер Баварии
Полузащитник Марсель Забитцер стал игроком "Баварии", сообщает официальный сайт клуба. Ранее он выступал за "Лейпциг".
Контракт рассчитан до 2025 года. Новичок будет выступать под 18-м номером. Контракт Забитцера с его предыдущим клубом истекал 30 июня 2022 года.
Neuzugang beim #FCBayern! ????⚪— FC Bayern München (@FCBayern) August 30, 2021
Marcel #Sabitzer unterschreibt bis 2025. ✍️ #ServusMarcel
???? https://t.co/9WLt5cSbLS
27-летний австриец в текущем сезоне провел два матча за "Лейпциг". В прошлом сезоне он провел 39 матчей, забил девять мячей и отдал семь голевых передача.
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