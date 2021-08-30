  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Официально. Марсель Забитцер - игрок Баварии
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально. Марсель Забитцер - игрок Баварии

Германия
Обновлено
(1 голосов)

Контракт рассчитан на 4 года

Официально. Марсель Забитцер - игрок Баварии

Фото: Твиттер Баварии

Новина українською

Полузащитник Марсель Забитцер стал игроком "Баварии", сообщает официальный сайт клуба. Ранее он выступал за "Лейпциг".

Контракт рассчитан до 2025 года. Новичок будет выступать под 18-м номером. Контракт Забитцера с его предыдущим клубом истекал 30 июня 2022 года.

27-летний австриец в текущем сезоне провел два матча за "Лейпциг". В прошлом сезоне он провел 39 матчей, забил девять мячей и отдал семь голевых передача.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Марсель Забитцер РБ Лейпциг
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Alex_ForzaMilan (Київ)
30.08.2021 в 17:46
Схожий на Джона Войта молодого (актор - батько А.Джолі).
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...