Официально. Марсель Забитцер - игрок Баварии

Полузащитник Марсель Забитцер стал игроком "Баварии", сообщает официальный сайт клуба. Ранее он выступал за "Лейпциг".

Контракт рассчитан до 2025 года. Новичок будет выступать под 18-м номером. Контракт Забитцера с его предыдущим клубом истекал 30 июня 2022 года.

27-летний австриец в текущем сезоне провел два матча за "Лейпциг". В прошлом сезоне он провел 39 матчей, забил девять мячей и отдал семь голевых передача.