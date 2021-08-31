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Жером Боатенг может перейти в Лион
Стороны уже ведут переговоры
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший защитник мюнхенской "Баварии" Жером Боатенг, пребывающий в статусе свободного агента, может продолжить карьеру во Франции.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо в своём "твиттере", в услугах 32-летнего футболиста заинтересован "Лион". Клуб в настоящее время ведёт переговоры с агентом Жерома.
В июле появилась информация, что "Севилья" и "Герта" готовы подписать с Жеромомом контракт на два сезона с опцией продления ещё на год.
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