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Жером Боатенг может перейти в Лион

Германия
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Стороны уже ведут переговоры

Жером Боатенг может перейти в Лион

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший защитник мюнхенской "Баварии" Жером Боатенг, пребывающий в статусе свободного агента, может продолжить карьеру во Франции.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в своём "твиттере", в услугах 32-летнего футболиста заинтересован "Лион". Клуб в настоящее время ведёт переговоры с агентом Жерома.

В июле появилась информация, что "Севилья" и "Герта" готовы подписать с Жеромомом контракт на два сезона с опцией продления ещё на год.

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В статье: Джером Боатенг Бавария (Мюнхен)
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