Жером Боатенг может перейти в Лион

Бывший защитник мюнхенской "Баварии" Жером Боатенг, пребывающий в статусе свободного агента, может продолжить карьеру во Франции.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в своём "твиттере", в услугах 32-летнего футболиста заинтересован "Лион". Клуб в настоящее время ведёт переговоры с агентом Жерома.

В июле появилась информация, что "Севилья" и "Герта" готовы подписать с Жеромомом контракт на два сезона с опцией продления ещё на год.