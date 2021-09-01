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Трансфер Костича из Айнтрахта в Лацио сорвался из-за одной буквы

Германия
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(1 голосов)

Удивительная история

Трансфер Костича из Айнтрахта в Лацио сорвался из-за одной буквы

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

"Лацио" не сумел подписать полузащитника немецкого "Айнтрахта" Филиппа Костича из-за одной неправильной буквы. Футболист бойкотировал матч.

По сведениям сайта журналиста Джанлуки Ди Марцио Grand Hotel Calciomercato, 27 августа «Айнтрахт» требовал 10 миллионов евро за трансфер и 3 миллиона в качестве бонусов. «Лацио» был готов предложить 10 + 2 миллионов в качестве бонусов.

Римляне попросили предоставить им адрес электронной почты, на который следует направить предложение. Немецкий клуб дал ошибочные реквизиты, соответственно предложение не могло прийти.

От своего агента футболист узнал, что "Лацио" всё-таки направляло предложение, что возмутило полузащитника и он отказался выходить на поле в матче против "Арминии".

Немецкий клуб отклонил последующее предложение "Лацио" из-за поведения игрока.

Goal сообщает, что ошибка в реквизитах "Айнтрахтом" была допущена из-за того, что в итальянском языке почти не используется буква "К", только для слов иностранного происхождения.

В результате дальнейшей переписки ситуация прояснилась, но согласовать трансфер до закрытия трансферного окна клубы не успели.

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В статье: Лацио (Рим) Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Филип Костич
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Источник:
grandhotelcalciomercato.com

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Комментарии (1)
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Romerik (YNWA)
01.09.2021 в 22:08
Суркіс не один такий, який з технікою на ти... то вже радує...
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