Рибери может получить должность в структуре Баварии

38-летний полузащитник Франк Рибери пока не планирует завершать карьеру.

Между тем, L'Equipe сообщает, что "Бавария" уже пообещала Рибери работу в клубе после того, как полузащитник повесит бутсы на гвоздь.

Восьмикратный чемпион Германии и победитель Лиги чемпионов в составе "Баварии" Франк Рибери два последних сезона провел в итальянской "Фиорентине". По окончанию прошлого сезона Рибери стал свободным агентом.