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Рибери может получить должность в структуре Баварии

Германия
(1 голосов)

После завершения карьеры игрок не останется без работы

Рибери может получить должность в структуре Баварии

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

38-летний полузащитник Франк Рибери пока не планирует завершать карьеру.

Между тем, L'Equipe сообщает, что "Бавария" уже пообещала Рибери работу в клубе после того, как полузащитник повесит бутсы на гвоздь.

Восьмикратный чемпион Германии и победитель Лиги чемпионов в составе "Баварии" Франк Рибери два последних сезона провел в итальянской "Фиорентине". По окончанию прошлого сезона Рибери стал свободным агентом.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Франк Рибери
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
06.09.2021 в 18:21
А может и не получить.
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