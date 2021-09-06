В Германии игрокам команды, ранее выступавшей в Бундеслиге, предложили сдать матч

Футболистам "Энерги" из Котбуса, выступающей в Региональной лиге, предложили за внушительную сумму денег гарантировать поражение своей команды, сообщает официальный сайт клуба.

Произошел инцидент накануне матча против "Людвигсфельдера" в рамках Кубка земли Бранденбурга.

"За последние несколько дней несколько игроков "Энерги" получили предложения манипулировать матчем в Кубке земли Бранденбурга в пользу "Людвигсфельдера". Предлагались большие суммы денег, чтобы в игре был соответствующий исход.

Игроки немедленно сообщили об этих сомнительных предложениях клубу, и "Энерги" проинформировала о них Государственную футбольную ассоциацию Бранденбурга и тем самым обнародовала процесс в консультации с ассоциацией и "Людвигсфельдером".

"Энерги" четко дистанцируется от любых договорных матчей, тем самым давая понять: "Не с нами" и предоставит соответствующим следственным органам всю информацию для уголовного преследования", – сообщается в заявлении на сайте клуба.

В итоге "Энерги" обыграла "Людвигсфельдер" 3:0 и вышла в третий раунд регионального кубка.

"Энерги" выступала в Бундеслиге в 2000-2003 и 2006-2009 годах. В сезоне 2008/2009 команда выбыла во вторую Бундеслигу, в сезоне 2013/2014 — в третью, а в сезоне 2015/2016 в Региональную лигу Северо-Восток, где выступает в настоящее время.