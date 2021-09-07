  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Лерой Сане может снова вернуться в АПЛ
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лерой Сане может снова вернуться в АПЛ

Германия
(1 голосов)

Игроком интересуется ряд клубов

Лерой Сане может снова вернуться в АПЛ

https://twitter.com/FCBayern

Новина українською

Вингер "Баварии" Лерой Сане может вернуться в чемпионат Англии, пишет Talksport.

По информации источника, 25-летний футболист намерен покинуть немецкий клуб в зимнее трансферное окно. Интерес к немцу проявляют "Челси", "Арсенал" и "Тоттенхэм". Фаворитом в борьбе за Сане является "Челси", выступающий в Лиге чемпионов.

Сане перешел в мюнхенский клуб в июле 2020 года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Лерой Сане
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...