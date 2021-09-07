Лерой Сане может снова вернуться в АПЛ

Вингер "Баварии" Лерой Сане может вернуться в чемпионат Англии, пишет Talksport.

По информации источника, 25-летний футболист намерен покинуть немецкий клуб в зимнее трансферное окно. Интерес к немцу проявляют "Челси", "Арсенал" и "Тоттенхэм". Фаворитом в борьбе за Сане является "Челси", выступающий в Лиге чемпионов.

Сане перешел в мюнхенский клуб в июле 2020 года.