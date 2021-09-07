Германия
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Интер попытается подписать Толиссо в качестве свободного агента
Итальянский клуб может усилить состав 27-летним игроком
Полузащитник "Баварии" Корантен Толиссо может продолжить карьеру в Италии, пишет Tuttosport.
По сведениям источника, на 27-летнего француза претендует "Интер", который намерен подписать игрока следующим летом в качестве свободного агента.
В минувшем сезоне Толиссо провел 24 матча во всех турнирах, в которых забил 3 гола.
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