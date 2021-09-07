  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Марко Ройс не сыграет в матче с Исландией
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Марко Ройс не сыграет в матче с Исландией

Германия
(1 голосов)

У полузащитника травма

Марко Ройс не сыграет в матче с Исландией

Новина українською

Полузащитник сборной Германии Марко Ройс не сможет сыграть в матче отборочного раунда ЧМ-2022 против Исландии, пишет в Twitter Bayern & Germany.

Главный тренер немецкой команды Ханс Флик рассказал, что у футболиста проблемы с коленом. Он отметил, что у нет нет серьезного повреждения, но встречу он пропустит.

Напомним, матч Исландия — Германия состоится 8 сентября, в 21:45.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Марко Ройс сборная германии по футболу
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...