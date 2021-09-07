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Марко Ройс не сыграет в матче с Исландией
У полузащитника травма
Полузащитник сборной Германии Марко Ройс не сможет сыграть в матче отборочного раунда ЧМ-2022 против Исландии, пишет в Twitter Bayern & Germany.
Главный тренер немецкой команды Ханс Флик рассказал, что у футболиста проблемы с коленом. Он отметил, что у нет нет серьезного повреждения, но встречу он пропустит.
Напомним, матч Исландия — Германия состоится 8 сентября, в 21:45.
Hansi Flick confirms that Marco Reus is struggling with a knee problem. Nothing serious, but he won't be available against Iceland tomorrow. #ISLGER ???????????????? pic.twitter.com/CnchzJiEfS— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 7, 2021
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