Марко Ройс не сыграет в матче с Исландией

Полузащитник сборной Германии Марко Ройс не сможет сыграть в матче отборочного раунда ЧМ-2022 против Исландии, пишет в Twitter Bayern & Germany.

Главный тренер немецкой команды Ханс Флик рассказал, что у футболиста проблемы с коленом. Он отметил, что у нет нет серьезного повреждения, но встречу он пропустит.

Напомним, матч Исландия — Германия состоится 8 сентября, в 21:45.

Hansi Flick confirms that Marco Reus is struggling with a knee problem. Nothing serious, but he won't be available against Iceland tomorrow. #ISLGER ???????????????? pic.twitter.com/CnchzJiEfS