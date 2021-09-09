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Забитцер: Я сразу же почувствовал себя прекрасно в Мюнхене
Игрок рад, что смог присоединиться к такому клубу
Новичок "Баварии" Марсель Забитцер поделился впечатлениями от первых дней в клубе.
"Я сразу же почувствовал себя прекрасно в Мюнхене, мне понравились и город, и тренировочная база клуба. Я доволен первыми тренировками, рад, что нахожусь здесь. Моя роль изменилась. В "Лейпциге" я был капитаном и ключевым игроком, в "Баварии" же я стал командным игроком и знаю это. На моей позиции серьезная конкуренция, но я буду выкладываться на всю", — приводит пресс-служба "Баварии" слова Забитцера.
Забитцер перешел в "Баварию" из "Лейпцига" в конце августа 2021 года за 15 миллионов евро.
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