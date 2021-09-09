  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Марко Розе рассказал, когда Ройс вернется на поле
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Марко Розе рассказал, когда Ройс вернется на поле

Германия
(1 голосов)

Скорее всего, полузащитник сыграет в матче с Байером

Марко Розе рассказал, когда Ройс вернется на поле

Новина українською

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Марко Розе рассказал о состоянии полузащитника Марко Ройса.

"Марко чувствует себя уже лучше, мы рассчитываем, что он сможет сыграть в ближайшем туре", — приводит пресс-служба немецкого клуба слова Розе.

В сезоне-2021/22 Ройс провел 5 матчей за "Боруссию", на его счету 2 гола и 2 результативных передачи.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Боруссия (Дортмунд) Марко Ройс Марко Розе
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...