Марко Розе рассказал, когда Ройс вернется на поле

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Марко Розе рассказал о состоянии полузащитника Марко Ройса.

"Марко чувствует себя уже лучше, мы рассчитываем, что он сможет сыграть в ближайшем туре", — приводит пресс-служба немецкого клуба слова Розе.

В сезоне-2021/22 Ройс провел 5 матчей за "Боруссию", на его счету 2 гола и 2 результативных передачи.