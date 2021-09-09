Германия
Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Марко Розе рассказал, когда Ройс вернется на поле
Скорее всего, полузащитник сыграет в матче с Байером
Главный тренер дортмундской "Боруссии" Марко Розе рассказал о состоянии полузащитника Марко Ройса.
"Марко чувствует себя уже лучше, мы рассчитываем, что он сможет сыграть в ближайшем туре", — приводит пресс-служба немецкого клуба слова Розе.
В сезоне-2021/22 Ройс провел 5 матчей за "Боруссию", на его счету 2 гола и 2 результативных передачи.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Дебютант сборной Украины признан лучшим игроком матча с Чехией
- Антигерой футбольного дня. Бей-беги
- Стал известен обладатель Лев Матча в поединке Чехия - Украина
- Лерой Сане может снова вернуться в АПЛ
- Что это было? Милевский на стадионе Динамо снялся в ролике с российским блогером и порноактрисой - ВИДЕО
- Пока сборная мучилась с казахами. Хавбек Зари сыграл свадьбу со своей подругой. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...