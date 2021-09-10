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Павар и Упамекано могут пропустить матч с Лейпцигом
Игроки не до конца восстановились от травмы
Главный тренер "Баварии" Юлиан Нагельсманн сообщил, что защитники Бенжамен Павар и Дайот Упамекано могут пропустить матч 4-го тура чемпионата Германии против "Лейпцига".
"У Павара и Упамекано ушибы, мы пока не приняли решения насчет их участия в игре с "Лейпцигом". В любом случае, мы хотим успешно сыграть в чемпионате, а после этого сосредоточиться на игре против "Барселоны" в Лиге чемпионов", — приводит пресс-служба мюнхенцев слова Нагельсманна.
Матч "Лейпциг" — "Бавария" состоится завтра, 11 сентября.
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