Павар и Упамекано могут пропустить матч с Лейпцигом

Главный тренер "Баварии" Юлиан Нагельсманн сообщил, что защитники Бенжамен Павар и Дайот Упамекано могут пропустить матч 4-го тура чемпионата Германии против "Лейпцига".

"У Павара и Упамекано ушибы, мы пока не приняли решения насчет их участия в игре с "Лейпцигом". В любом случае, мы хотим успешно сыграть в чемпионате, а после этого сосредоточиться на игре против "Барселоны" в Лиге чемпионов", — приводит пресс-служба мюнхенцев слова Нагельсманна.

Матч "Лейпциг" — "Бавария" состоится завтра, 11 сентября.