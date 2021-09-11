Бундеслига, 4-й тур

11 сентября. Леверкузен, "БайАрена"

"Байер" – "Боруссия" Дортмунд 16:30

Трансляция – Megogo

"Байер"

"Байер" подаёт признаки выздоровления после проблемного сезона 2020/21. Летом клуб возглавил швейцарский тренер Джерардо Сеоане, блиставший с "Янг Бойз" на родине в последние годы. "Фармацевты" снова стали вертикальной и дерзкой командой, способной к конкурентной борьбе в Бундеслиге. Больше всего такой стиль сыграл на руку Муссе Диаби –его молниеносная скорость позволила ему отличиться в двух дебютных турах. С "Унионом" (1:1) его гола не хватило для победы, зато против Гладбаха (4:0) начали сиять и партнёры, в частности выписанный из ПСЖ левый вингбек Баккер, ожививший левый край команды в атаке.

Начала забивать и звезда Евро Патрик Шик, заставив забыть о его былых неудачах на немецких полях в последние годы. Шик отличился в ворота "Боруссии" Г, а в следующем туре поразил уже взаимодействием с Флорианом Виртцем, с которым они организовали друг другу по голу. В итоге "Аугсбург" (1:4) тоже получил четыре в свои ворота, а Шика второй раз за лето в гонке бомбардиров обогнал автогол – хозяева дважды забили в свои ворота.

"Боруссия" Дортмунд

А вот "Боруссию" на старте кампании немного штормит. Частично это объясняется кадровыми проблемами – Хуммельс отыграл всего 11 минут в Бундеслиге в этом сезоне, продолжают лечиться Джан, Морей, Рейна, недавно вылетел Загаду и Азар. Геррейру и Менье пропустили первые туры и без них Дортмунд напрочь лишился ширины атаки. Но проблемы есть и в самой игре: пока команда Марко Розе умеет играть только в одном режиме – они с радостью вступают в обоюдоострые перестрелки, перезабивав "Антрахт" (5:2) в первом туре и вырвав победу у "Хоффенхайма" (3:2) в последние минуты благодаря красавцу Холланду.

Так же наивно "Боруссия" пыталась перебегать "Баварию" в Суперкубке (1:3). Мюнхенцы за полчаса вымотали усердных юнцов Розе, после чего спокойно забрали нужный им результат. "Фрайбург" Кристиана Штрайха традиционно был сосредоточен исключительно на нейтрализации соперника, и им даже удалось обыграть "Боруссию" (2:1). Без Геррейру и Менье Дортмунд застрял в центре поля, где их "Фрайбург" просто сожрал.

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Статистика и факты

В 12 из 13 последних выездных матчах "Боруссии" тотал был выше 2.5

"Боруссия" выиграла 9 из 10 последних выездных встреч

"Боруссия" забивала минимум 3 гола в 6 из 7 последних выездных игр во всех турнирах

"Байер" забивал "Боруссии" по 2 мяча в 3 последних домашних играх

"Боруссия" пропускает по 2 и больше гола в последних матчах Бундеслиги

"Байер" не уступал дома в 5 последних встречах

Личные встречи

Соперники встречались между собой 60 раз. У "Боруссии" на 3 победы больше – 24 против 21. Ещё 15 встреч завершились вничью. Общая разница мячей – 97:86. Соперники обменивались домашними победами в двух последних сезонах – Дортмунд побеждал 3:1 и 4:0, Леверкузен ответил минимальными успехами 4:3 и 2:1.

Ориентировочные составы

"Байер": Градецки – Баккер, Та, Коссуну, Фримпонг – Андрих, Демирбай – Диаби, Виртц, Паулиньо – Шик

"Боруссия" Д: Кобель – Геррейру, Хуммельс, Аканджи, Менье – Брандт, Дауд, Беллингем – Ройс – Мален, Холланд

Ставки и коэффициенты

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Прогноз на матч "Байер" – "Боруссия" Дортмунд от UA-Футбол

Нас ждёт настоящая голевая перестрелка – обоим командам не свойственно играть прижав хвост. Такая обоюдоострая игра должна накормить и Шика, и Холланда достаточным количеством моментов для обмена голами. Возвращение Хуммельса и отсутствие аргентинцев Арангиса и Паласиоса у "Байера" переваливает чашу весов в пользу "Боруссии", но однозначным фаворитом не делает. Прогноз: 3:3. Ставка: тотал выше 3.5 с коэффициентом в районе 2.09.