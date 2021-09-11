Бундеслига. Дортмунд перестрелял Байер, Вольфсбург продолжил победную серию

Пока все увлечённо смотрели на повторный дебют Криштиану Роналду, "Байер" и дортмундская "Боруссия" открыли футбольный уик-энд шикарным матчем на "БайАрене". Встреча была обречена стать яркой и результативной, но кроме этого мы ещё и увидели добротный футбол в исполнении обоих соперников.

В первом тайме лучше были хозяева, и они справедливо ушли на перерыв, ведя в счёте 2:1. Вирц подкрепил и без того яркое впечатление от своей игры после дебюта в сборной Германии голом на 9-й минуте. "Байер" отобрал мяч на чужой трети поля, снаряд был оперативно доставлен на Вирца, и 18-летний юноша хладнокровно решил не самый простой эпизод. "Боруссия" ответила голом Холланда головой после навеса Менье. Но уже в компенсированное время из тени вышел голеадор "фармацевтов" Патрик Шик и ответил Эрлингу забитым мячом.

После перерыва команды обменялись мячами Брандта и Диаби, но в концовке "Боруссия" всё же забрала своё. В последнюю 20-минутку отличились Геррейру, а Холланд снова забил победный Холланд, на этот раз с пенальти.

Бундеслига, 4-й тур

Леверкузен, "БайАрена"

"Байер" – "Боруссия" Дортмунд 3:4

Голы: Вирц (9), Шик (45+1), Диаби (55) – Холланд (37, 77, пен), Брандт (49), Геррейру (71)

"Байер": Градецки – Баккер, Та, Коссуну, Фримпонг – Андрих, Демирбай (Беллараби, 79) – Паулиньо (Адли, 63), Вирц, Диаби – Шик (Аларио, 78)

"Боруссия" Д: Кобель – Геррейру, Аканджи, Погранчич (Хуммельс, 84), Менье – Дауд, Витцель (Мален, , 65), Беллингем (Вольф, 89) – Ройс, Брандт – Холланд

Предупреждения: Вирц (60), Фримпонг (70), Коссуну (75), Диаби (86) – Менье (20), Холланд (60)

"Вольфсбург" продолжает не впечатлять своей игрой, но при этом всё равно штампует победы. На этот раз коллектив Марко Ван Боммеля обыграл новичков Бундеслиги из "Гройтера". Главным героем встречи стал Вут Вегхорст. Сначала голландец ассистировал Нмеча в дебюте игры, а под самый её занавес реализовал пенальти. Удивительно, что ему продолжают доверять обязанности штатного пенальтиста – у него один из худших процентов реализации 11-метровых в лиге.

Фюрт, "Тролли Арена"

"Гройтер" – "Вольфсбург" 0:2

Голы: Нмеча (10), Вегхорст (90, пен)

"Майнц" набрал сумасшедший ход во второй половине прошлого сезона, и команда и не думает сбавлять обороты в нынешней кампании. Третья победа в четырёх стартовых турах и попадание в топ-4 чемпионата. Сегодня без шансов был повержен "Хоффенхайм". Гости ни разу не позволили "Хоффе" ударить в створ своих ворот, в свою очередь забив по голу в каждом из таймов – в первом отличился Буркардт, во втором Ингвартсен. Хозяева доминировали во владении всю игру, но позиционная оборона "Майнца" оказалась для них слишком крепкой.

Зинсхайм, "Вирзоль-Рейн-Неккар-арена"

"Хоффенхайм" – "Майнц" 0:2

Голы: Буркардт (21), Ингвартсен (77)

Матч "Униона" и "Аугсбурга" не уступал другим по количеству голевых моментов, но с реализацией сегодня у обоих команд возникли трудности. У берлинцев расточительство проявляли Фридрих и Гиссельман: первый попал в штангу, второй в упор расстрелял вратаря Гикевича, а не его ворота. "Аугсбург" был поскромнее, но Кордова всё равно должен был забивать после углового. Но в итоге нули на табло.

Берлин, "Ан дер Альтен Фёрстерей"

"Унион" – "Аугсбург" 0:0

Из всех команд второго эшелона "Фрайбург" и "Кёльн" выделялись ярче всех на старте кампании. Оба середняка и брали приличные результаты, и при этом показывали убедительный футбол. Первые переиграли Дортмунд, вторые чуть не отобрали очки у "Баварии". "Козлы" всю игру вели в счете после очередного гола Модеста, но в концовке коллектив Штрайха справедливо сравнял. Обидно лишь, что мяч в ворота "Кёльна" забил их собственный игрок – не повезло Чичосу.Фрайбург, "Шварцвальд-Штадион"

"Фрайбург" – "Кёльн" 1:1

Голы: Чичос (89, автогол) – Модест (33)

Удаление: Кайнц (74, "Кёльн")