Бундеслига, 4-й тур

Лейпциг, “Ред Булл Арена”

“РБ Лейпциг” – “Бавария” 1:4

Голы: Лаймер (58) – Левандовски (12, пен), Мусиала (47), Сане (54), Чупо-Мотинг (90+2)

"РБ Лейпциг": Гулачи – Анхелиньо (Гвардиол, 58), Орбан (Клостерман, 80), Симакан, Мукиеле – Лаймер (Айдара, 58), Кампль –Нкунку, Ольмо (Форсберг, 58), Собослаи – Силва (Поульсен, 71)

"Бавария": Нойер – Павар (Зюле, 75), Упамекано, Эрнандес, Дэвис – Киммих, Горецка (Забитцер, 59) – Гнабри (Мусиала, 45), Мюллер (Станишич, 75), Сане – Левандовски (Чупо-Мотинг, 59)

“Бавария” увезла убедительную победу с “Ред Булл Арены” со счётом 1:4. “РБ Лейпцигу” сегодня противостоял не только их главный прошлогодний конкурент, но и главные творцы их прогресса в последние годы – наставник Юлиан Нагельсманн, экс-капитан Марсель Забитцер и один из лидеров обороны Дайо Упамекано, оказавшиеся уже по ту сторону баррикад.

“Быки” неплохо выглядели в стартовые минуты, но обидная ошибка опытного Кевина Кампля поставила хозяев в неудобное положение. Новоиспеченный капитан команды ненароком сыграл рукой в неопасной ситуации в собственной штрафной, подарив пенальти для Левандовски. Само собо, Роберт свою возможность реализовал и забил в 14-м матче Бундеслиги подряд. До перерыва “Бавария” имела несколько шансов увеличить преимущество в счёте, но сегодня вечером у Роберта Левандовски мяч повторно идти в ворота упорно не хотел.

На второй тайм Нагельсманн решительно выпустил Мусиалу, дав передохнуть Гнабри. Эта замена мгновенно себя окупила – за 10 минут Джамал замкнул прострел Дэвиса и удвоил преимущество в счёте, а потом 18-летний вингер уже создал момент для Сане, сведя Лероя с пустыми воротами – ошибся Лаймер. Лаймер пошёл исправляться за грехи и положил шикарный лонгшот в дальную девятку Нойера.

Нагельсманна это не испугало и он отреагировал на пропущенный, холодно сняв Левандовски и Горецку, позлив местных болельщиков ещё и выходом Забитцера. “Лейпциг” пытался сократить разницу в счёте, но чем больше они рисковали, тем больше дыр у них оставалось позади. Сане тоже пару раз упустил возможность сделать дубль, следуя примеру Роберта, но в итоге “Бавария” свой заслуженный четвертый гвоздь забила – Чупо-Мотинг в компенсированное время довёл счёт до разгрома.

Пока что “Бавария” намного быстрее адаптировалась к смене тренера, чем “Лейпциг”. У “быков” игра не настолько удручающая, чтобы 3 поражения в 4 первых турах казались закономерными, но конкурировать с Мюнхеном им в этом году вряд ли удастся.