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Фестиваль. Байер - Боруссия Дортмунд 3:4. Видео голов и обзор матча

Германия
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Смотреть видео обзор матча Байер - Боруссия Дортмунд, чемпионат Германии, 11 сентября 2021

Фестиваль. Байер - Боруссия Дортмунд 3:4. Видео голов и обзор матча

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вашему вниманию видео обзор матча четвертого тура немецкой Бундеслиги между Байером и дортмундской Боруссией. Команды устроили настоящую феерию на поле. Аптекари трижды выходили вперед, но в составе желто-черных есть Холанд, который сам забил дважды и один раз ассистировал партнеру.

Бундеслига, 4-й тур
Леверкузен, "БайАрена"
"Байер" - "Боруссия" Дортмунд 3:4
Голы: Вирц (9), Шик (45+1), Диаби (55) - Холанд (37, 77, пен), Брандт (49), Геррейру (71)

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Байер (Леверкузен) Эрлинг Холанд
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