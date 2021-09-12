Фестиваль. Байер - Боруссия Дортмунд 3:4. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча четвертого тура немецкой Бундеслиги между Байером и дортмундской Боруссией. Команды устроили настоящую феерию на поле. Аптекари трижды выходили вперед, но в составе желто-черных есть Холанд, который сам забил дважды и один раз ассистировал партнеру.

Бундеслига, 4-й тур

Леверкузен, "БайАрена"

"Байер" - "Боруссия" Дортмунд 3:4

Голы: Вирц (9), Шик (45+1), Диаби (55) - Холанд (37, 77, пен), Брандт (49), Геррейру (71)