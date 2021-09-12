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Фестиваль. Байер - Боруссия Дортмунд 3:4. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Байер - Боруссия Дортмунд, чемпионат Германии, 11 сентября 2021
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видео обзор матча четвертого тура немецкой Бундеслиги между Байером и дортмундской Боруссией. Команды устроили настоящую феерию на поле. Аптекари трижды выходили вперед, но в составе желто-черных есть Холанд, который сам забил дважды и один раз ассистировал партнеру.
Бундеслига, 4-й тур
Леверкузен, "БайАрена"
"Байер" - "Боруссия" Дортмунд 3:4
Голы: Вирц (9), Шик (45+1), Диаби (55) - Холанд (37, 77, пен), Брандт (49), Геррейру (71)
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